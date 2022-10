El contrato de Astesiano: adscripto y con un sueldo de $ 142 mil nominales

Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, fue contratado como "adscripto al señor secretario de la Presidencia de la República" Álvaro Delgado, según la resolución P/8 del 12 de marzo de 2020 a la que accedió El Observador. En este documento se indica que su sueldo era de $ 142.500 (cerca de US$ 3.400 con el precio actual del dólar) nominales.

Además de esa retribución, Astesiano podía cobrar compensaciones, según se indica en la ley de Presupuesto aprobada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Esa norma, además, fue la que creó el Servicio de Seguridad Presidencial y desplazó a la coordinación que existía entre la Casa Militar y el Ministerio del Interior para dar protección al presidente.

La resolución que lo vincula con Presidencia fue firmada por Álvaro Delgado, e indica que se espera que los adscriptos contratados por Presidencia "colaboren con el presidente de la República, secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, por el término que estos determinen y no más allá de sus respectivos mandatos".

En la comparecencia frente al Senado de este miércoles del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, las autoridades del Poder Ejecutivo fueron consultadas por el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, por la falta del contrato de vinculación de Alejandro Astesiano en la web de Presidencia.

En el portal sí está publicada la resolución por la cual se desvinculó a Astesiano de su cargo, con fecha al 27 de setiembre de 2022 y el número P/667. Esto se dio luego de que fuera imputado por un suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

En la sesión de la cámara alta de ayer, Ferrés dijo que Astesiano no era el jefe de la seguridad presidencial como lo mencionó en reiteradas oportunidades el senador frenteamplista Alejandro Sánchez.

En ese sentido, sostuvo que el jefe de la seguridad presidencial debe ser, por decreto, un oficial de la policía y que designar en ese cargo a Astesiano hubiera sido una irregularidad. Por lo tanto, detalló que quien ocupa ese cargo es el comisario mayor Ricardo Martínez. “Astesiano era el encargado de la seguridad personal del presidente”, dijo Ferrés.

"Acá se nos mintió. El señor Ferrés acaba de mentir. Porque acá tengo el decreto PS/89”, respondió Sánchez en referencia a la resolución que designa la comitiva que acompañó a Lacalle Pou al Congo. Ese documento, del 23 de diciembre de 2021, menciona a Astesiano como "señor jefe de Seguridad Presidencial".

Además, la tarjeta personal de Astesiano, a la que tuvo acceso a El Observador, dice que es el jefe de Servicio de Seguridad Presidencial (SSP).

Sin embargo, Presidencia respondió con la resolución por la que Ferrés designó al comisario mayor Ricardo Martínez como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo de 2020.

La designación, a la que accedió El Observador tiene el número de expediente 2020-1-1-0006531 y tiene fecha del 6 de marzo. El 9 de marzo, la resolución PS/1 marcó su puesto en la categoría A1 del SSP desde el primer día de ese mes.

"Seguramente fue un error administrativo en esa resolución (en referencia a la del Congo). Lo que importa en el cargo es la designación. El jefe de seguridad presidencial es Martínez, no es Astesiano. Yo no he mentido", replicó Ferrés.