El cruce entre Martínez y Larrañaga por Vivir sin Miedo

La creación de una Guardia Nacional, como propone el plebiscito impulsado por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, supone “poner gente a hacer algo para lo que no está preparada”, según Daniel Martínez. El precandidato frenteamplista con mayor intención de voto señaló este martes que en materia de seguridad “se debe trabajar con mucha más transversalidad” y estar “especializado en lo que se va a hacer”, informó radio Universal.

Larrañaga le respondió a Martínez a través de sus redes sociales, donde escribió que “votar de nuevo al Frente Amplio” significaría "poner a gente (...) que no está preparada" al frente de la seguridad. “Se ve que el precandidato Martínez toca de oído en este tema, porque nosotros hemos dicho y seguiremos diciendo que los efectivos militares que pasen a integrar la Guardia Nacional serán capacitados en sus funciones de policía. Nadie va a poner a nadie a hacer tareas para las que no esté entrenada”, agregó en un comunicado dirigido a la prensa.

“Lo que queda claro por sus dicho es que el que no está preparado para lo que se postula parece ser él. Pero es lógico que alguien que no pudo con la basura de Montevideo, que no pudo con Adeom, diga esto sobre seguridad", expresó el senador.

Votar de nuevo al FA es poner a gente al frente de la seguridad, para lo que no está preparada.

Daniel Martinez no sabe. https://t.co/Adu5PXsaQ0 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 22 de mayo de 2019

La Corte Electoral validó en mayo las 400.000 firmas que Larrañaga presentó para que se realice el plebiscito, a partir de la campaña que denominó Vivir sin miedo. En las elecciones de octubre, el paquete de cuatro medidas que pretenden mejorar las cifras de seguridad será sometido a consulta popular.

Las medidas en discusión son la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 militares para que colabore con la policía en algunas de sus tareas; la eliminación de las libertades anticipadas para los delincuentes que hayan cometido ciertos delitos graves; la creación de la figura de la reclusión permanente revisable en 30 años para quienes hayan cometido delitos gravísimos; y la regulación de los allanamientos nocturnos cuando haya sospecha fundada de que se cometió un delito.

Esta semana, la consultora Cifra reveló una encuesta que demostró una tendencia creciente a apoyar la votación afirmativa por parte de la ciudadanía uruguaya. Si las elecciones nacionales fueran este domingo, el 63% de los habilitados para votar ensobrarían la papeleta. Por el contrario, 24% no lo haría y 13% aún no sabe qué hará, según la consultora.