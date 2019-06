El debate sobre el debate: en redes se discute la pertinencia del formato

Según la Real Academia Española (RAE), debatir es "discutir un tema con opiniones diferentes". La palabra procede del latín debattuĕre, que significa "discutir’ o "combatir".

Pero para analistas políticos y periodistas -que se expresaron en las redes sociales- lo que ocurrió en la noche de este martes en los estudios de Canal 4 y se vio en cientos de miles de hogares según midió el rating, no tuvo ni la discusión ni el combate necesario para considerarse como tal.

"Debates eran los de antes. Falta picarla y confrontar de verdad en lugar de exponer sobre lo que cada uno quiere. Una cosa es un debate y otra una doble exposición", escribió el periodista Ignacio Álvarez en su cuenta de Twitter.

Martín Aguirre, director del diario El País, también criticó el formato en la red social: "El problema con este formato de debate, en una interna y donde cada uno solo busca hablarle a los conversos de su bando, es que es un diálogo de sordos poco enriquecedor para el resto", sostuvo.

El experto en comunicación política, Fernando Irazabal, también dijo luego de finalizado el debate, que "hubo menos intercambio entre los candidatos que en la instancia anterior".

"Se vieron dos formas diferentes: una candidata más ceñida a un libreto, a una estructura previa. Y el candidato Larrañaga un poco más suelto. En parte es producto, por supuesto, de la trayectoria de ambos, de las profesiones de ambos", explicó.

El consultor político Luis Costa Bonino, por su parte, señaló como un problema que los precandidatos hablen apoyados de documentos. "Un debate es, antes que nada, un debate sin papeles", escribió. Y Javier de Haedo, economista perteneciente al Partido de la Gente que dirigió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, respondió el comentario de Bonino con una mención a otro debate: "Lacalle vs. Batlle 1989".

Un debate es, antes que nada, un debate sin papeles. — Luis Costa Bonino (@luiscostabonino) June 26, 2019

En 1989 casi todos los candidatos debatieron con sus adversarios (Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle, Líber Seregni, Hugo Batalla y Carlos Julio Pereyra) y, específicamente en el debate mencionado por de Haedo, entre los dos principales candidatos, no hubo papeles a pedido de Batlle, según aclaró Costa Bonino en el diálogo vía Twitter.

En el último debate entre presidenciables, cuando Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez se vieron las caras en 1994, sí había papeles y ambos precandidatos se apoyaron en ellos para recordar datos de sus respectivas gestiones (Sanguinetti como presidente y Vázquez como intendente). Sin embargo, el discurso de cada uno era en respuesta a lo que decía el otro. Fue un enfrentamiento continuo.

A su vez, cada intervención tenía una extensión mayor a los de las últimas semanas (entre 6 y 10 minutos) y el debate, sin contar el tiempo de propaganda, duró una hora y media. Cada vez que Vázquez hablaba lo hacía mirando a Sanguinetti y viceversa. En muy pocas ocasiones los candidatos se dirigían hacia las cámaras.

"No se puede hablar de confiabilidad con los marxistas", dijo quien ahora vuelve a competir en la interna colorada. "Ni el Frente Amplio ni el Encuentro Progresista son marxistas, y de esto no me voy a ocupar más", le contestó el actual presidente en aquella oportunidad.

Rumbo a "lo ideal"

El gerente de Noticias de Montecarlo Televisión, Gonzalo Terra, organizador de los debates, escribió en Twitter este miércoles que el propósito de estas instancias es que sean "un intercambio de ideas y propuestas pensados para la libre expresión de la clase política sin caer en un show mediático".

"Muchas reclaman sangre. No la van a encontrar. No es nuestra intención debilitar el sistema", añadió.

El periodista y conductor de ambos debates, Daniel Castro, manifestó vía Instagram su agradecimiento a la audiencia por "los saludos" y también por "las críticas". A su vez, agregó que el formato que desarrollaron fue "lo posible" pero admitió que están trabajando "por lo ideal".