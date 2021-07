El debate sobre la creación y las ciencias

El artículo de opinión de Daniel Iglesias Grezer, "El regreso de la hipótesis de Dios", publicado en El Observador el 5 de julio del 2021, comenta un libro cuyo autor (S. M. Meyer) dirige o co-dirige un instituto con base religiosa localizado en Seattle, EEUU. Este instituto, "Center for Science and Culture" (CSC), es un "think tank" con raíces cristianas que ha abogado para que las ideas creacionistas reciban un tratamiento equivalente al de la ciencia en la educación primaria y secundaria en los EEUU, y posiblemente también en otros países. Una descripción del CSC se encuentra en Wikipedia

Entre otros comentarios, Wikipedia incluye (la traducción es mía): "La deshonestidad intelectual, bajo forma de impresiones distorsionadas creadas por el uso de la retórica, la ambigüedad intelectual y la evidencia incorrectamente presentada, se encuentra entre las críticas más frecuentes que se le hacen al centro".

En particular, la Academia de Ciencias de los EEUU considera que las teorías de este movimiento creacionista carecen de base científica y que no se basan en metodologías que puedan ser consideradas como tales. Por ejemplo, la literatura que maneja el "Center for Science and Culture" no ha sido publicada en revistas científicas reconocidas y arbitradas. Como literatura alternativa al libro de Meyer recomendamos un documento oficial (“Science and creation”) de la Academia Nacional de Ciencias (National Academy of Sciences, NAS), de los EEUU que se puede localizar en su sitio web.

El documento de NAS concluye así: "Muchas personas desean que sus hijos estén expuestos al creacionismo en las escuelas, pero hay miles de ideas diferentes sobre la creación en los pueblos del mundo. La religión comparativa puede representar un campo que amerite estudio, pero que no es apropiado para cursos de ciencia. Adicionalmente, la Constitución de los EEUU establece que las escuelas deben ser neutrales en materia religiosa, de manera que ningún docente puede presentar visiones de creacionismo como más ‘ciertas’ que otras”.

Daniel Gianola, Ing. Agr., MSc., PhD, Dr Sci. Honoris Causa (Valencia, Gottingen, Aarhus, Facultad de Agronomia-Uruguay, Iowa State University, U. de la Republica-Uruguay), Honorable Professor (Hunan Agricultural University, China)

Sewall Wright Professor Emeritus of Animal Breeding and Genetics

Department of Animal and Dairy Sciences

University of Wisconsin-Madison

440 Animal Sciences Building

1675 Observatory Dr.

Madison, WI 53706

USA

*Nota de la Dirección: El Observador publica en la sección Tribuna este comentario que el Dr Gianola posteó en Facebook a la nota “El regreso de la hipótesis De Dios” publicada por este diario el día 5 de julio de 2021. Esta publicación se debe a que el comentario fue borrado cinco veces inmediatamente de ser publicado por métodos desconocidos, que no hemos podido aclarar. Hemos realizado un reclamo a Facebook pero aún no hemos recibido respuesta