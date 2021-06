El diálogo que no fue (mientras la crisis sanitaria se agravó)

Hace dos meses publiqué en este espacio una columna titulada “Diálogo político para blindar abril”.1 Como señales alentadoras en esa dirección, mencioné la conformación de una comisión parlamentaria de seguimiento de la pandemia, las negociaciones en la Cámara de Representantes para aprobar una declaración conjunta y la iniciativa del Partido Colorado de convocar a una reunión de líderes de todos los partidos para tejer acuerdos. El panorama hoy es menos esperanzador. La comisión especial trabajó, pero pende de un hilo. La declaración de los representantes no pudo ser aprobaba pese a los esfuerzos de Rodrigo Goñi y Alfredo Fratti. No hubo reunión de todos los líderes de los partidos. A cambio, hubo dos encuentros valiosos: por un lado, se reunieron los líderes de la coalición de gobierno. Por el otro, el presidente Luis Lacalle Pou recibió a los intendentes electos por el Frente Amplio. Lo más parecido al diálogo interpartidario fue la reunión del presidente con los senadores que integran la Comisión Especial Covid-19. El presidente informó decisiones importantes adoptadas por el gobierno, muchas de las cuales recogían reclamos de la oposición, pero no admitió adoptar nuevas medidas para reducir la movilidad.