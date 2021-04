El dólar cayó 1,3% en abril y se consolidó por debajo de $ 44

El dólar volvió a bajar en la sesión de este viernes y terminó la semana con una caída de 0,6% frente al peso uruguayo. Durante la jornada de este viernes, la divisa retrocedió levemente (0,08%) y quedó en $ 43,802 en el promedio interbancario, según datos de Bevsa.

De esta manera, el dólar cerró abril por debajo de los $ 44 y con un descenso acumulado de 1,26% en la medición punta a punta.

En el acumulado de 2021 está casi 3,5% por encima de la última operación de diciembre.

En la pizarra al público del BROU, el dólar se ofrecía a $ 42,70 para la compra y $ 45,10 para la venta este viernes.

Por su parte, en Brasil, el tipo de cambio disminuyó 0,7% este viernes y se ubicó en 5,44 reales por dólar. Las otras monedas de la región mostraron un comportamiento mixto.

Esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que mantendrá la tasa de interés de referencia de Estados Unidos en el rango de 0% y 0,25%. La entidad continuará comprando activos por al menos US$ 120.000 millones mensuales.

Mercados

El índice Dow Jones acumuló una caída de 0,5% en la semana, el Nasdaq 0,4% y el S&P 500 se mantuvo sin cambios; mientras que el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años cerró en 1,63%.

En Europa, el índice Eurostoxx 50 cayó 1%, el rendimiento del bono del Tesoro alemán a 10 años cerró en -0,2%, y el euro cayó 0,7% hasta 1,2 dólares por euro, según el reporte de la firma Puente.

En commodities, el precio del barril de petróleo Brent -referencia Ancap- aumentó 1,7% y cerró en US$ 67,3, la tonelada de soja se incrementó 2% y llegó a US$ 577,2 y la onza de oro disminuyó 0,5%, hasta US$ 1.767,3.