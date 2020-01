El dólar cortó racha bajista y está otra vez arriba de $ 38 en pizarra del BROU

El dólar cortó su racha a la baja en el comienzo de la semana y recuperó parte de lo perdido la semana anterior, durante una jornada en la que los mercados de América Latina se debilitaron contagiados ante la aversión al riesgo que genera el coronavirus.

En la plaza local fue un día tranquilo en el que se operaron apenas US$ 21,2 millones y la divisa subió 0,35% en el promedio mayorista para negociarse a 37,354. Así se interrumpieron tres días seguidos de descenso (-0,51%) en las que el Banco Central (BCU) había tenido que comprar US$ 185 millones para dar soporte y evitar una caída mayor. En esta oportunidad no hubo intervención directa de la autoridad monetaria.

La presión bajista de los últimos días estuvo dada por la llegada de capitales especulativos desde el exterior. Estos fondos estuvieron vendiendo sus dólares para hacerse de pesos y comprar títulos en moneda nacional para aprovechar las buenas tasas de rentabilidad ofrecidas.

Por su parte, en la pizarra del Brou el dólar se negociaba este lunes a $ 36,65 para la compra y $ 38,15 para la venta. En las pantallas de los cambios privados la moneda se vendía en el eje $ 38, 35.

Los mercados de América Latina se desvalorizaban con fuerza el lunes, debido a que los inversores se alejaban de activos de mayor riesgo, en medio de la creciente incertidumbre sobre la propagación del coronavirus que surgió en China.

La cifra de muertos por el brote de un coronavirus en China se elevó el lunes a 81, mientras el gobierno extendió las vacaciones del Año Nuevo Chino y un número mayor de grandes empresas cerró o comunicó a su personal que trabaje desde casa en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad.

El real brasileño perdía un 0,69% a 4,2108 unidades por dólar y el índice de acciones Bovespa se hundía un 2,5%.

En Argentina, el índice Merval de la bolsa caía un 2,27%, en tanto que el dólar oficial operó estable en 63 pesos. El dólar blue descendió 1% a 77,5 pesos.

El peso mexicano cotizaba con un descenso de 0,67%, En Perú, el sol bajaba un 0,48% y el peso chileno caía un 1,4% y el índice IPSA de la bolsa de Santiago lo hacía en un 1,7%. El peso colombiano caía un punto porcentual y cotizaba a su nivel más débil en siete semanas, al tiempo que el índice referencial de la bolsa, el Colcap retrocedía un 0,34%.

