El dólar tuvo en junio su primera baja mensual del año

El dólar tuvo un descenso mínimo mensual en junio y cortó así una racha alcista de cinco meses. En el semestre, el Banco Central (BCU) tuvo una activa participación en el mercado de cambio, aunque con comportamientos opuestos.

La divisa cerró este viernes en $ 35,182 con una baja promedio diaria de 0,21%. A su vez, el descenso mensual fue de 0,15%. La operativa en la jornada fue por US$ 12,3 millones. La caída mensual fue la primera de 2019. A pesar de esa baja, el dólar acumuló una apreciación de 8,6% en el semestre, luego de haber aumentado 12,6% el año pasado.

En ese período el BCU intervino con frecuencia en el mercado de cambios, pero su participación se dividió en dos partes bien nítidas. En el primer trimestre compró dólares para sostener y evitar que la divisa perdiera valor. Así, adquirió US$ 483,4 millones. La operación diaria más importante fue el 17 de enero con una compra por US$ 49,2 millones.

Después, la moneda comenzó a fortalecerse, se acercó a los $ 35 y la autoridad monetaria cambió su comportamiento. Allí decidió vender fuerte para frenar la suba. En total, realizó 12 operaciones por US$ 570,8 millones. Todas fueron en mayo. Las dos más abultadas las realizó el 7 de ese mes por US$ 105.2 millones y diez días después por US$ 119,6 millones.

Además de esas ventas de divisa tomó otra medida para atenuar el aumento. El 22 de mayo anunció que efectuaría una transacción de recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos con vencimientos no mayores al 31 de diciembre de este año, por un valor nominal de hasta $ 35 mil millones. Finalmente, a fin de mes recompró deuda por US$ 458 millones.

Por su parte, este viernes en la pizarra del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cotizó a $ 34,43 para la compra y a $ 35,93 para la venta, cinco centésimos por debajo del cierre del día anterior. En cambios de la capital llegó a ofrecerse a $ 36,30 en la punta vendedora.

Argentina

En el país vecino, el dólar cerró junio con una baja de 2,40 pesos y 5% en las pizarras y terminó a un promedio de 43,70 pesos argentinos cuando la media del último día de mayo fue 46,10. Así, conformó la primera caída mensual desde que en octubre pasado el precio se había hundido por la implementación del plan del presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris.

El tipo de cambio mayorista se negoció a niveles más bajos este mes gracias al ingreso de divisas tanto del sector financiero, inversores que buscaban hacer carry trade, como del campo, exportadores que liquidaban los dólares de una cosecha récord.

El dólar mayorista terminó la rueda de este viernes en 42,45 pesos, 25 centavos menos que en la víspera. En tanto, frente al último día hábil de 2018, el saldo es positivo: creció casi 13%, desde los 37,60 pesos del 28 de diciembre.

Con información de El Cronista