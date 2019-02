El efecto Harry Potter: la difícil adolescencia de Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe dedicó diez años de su niñez y parte de su adolescencia a cosechar éxito por su personaje de Harry Potter e, inevitablemente, fama. En todo el proceso el actor alcanzó un nivel de popularidad, evidentemente, aturdidor para un joven que terminó de rodar la última película de la exitosa saga tenía 21 años.

En el sitio de entrevistas estadounidense Off Cameras with Sam Jones, el actor de 29 años dijo que “luchó” con el alcohol para sobrellevar el éxito de Harry Potter cuando era un adolescente.

“Cuando iba a lugares por primera vez, como un bar o un pub me sentía observado. La forma más rápida de olvidar que estaba siendo vigilado era emborracharme mucho y luego cuando me emborrachaba, me daba cuenta de que todas las personas me miraban aún más, así que probablemente bebía más para ignorar eso”, confesó.

El actor de Harry Potter no es el único adolescente famoso que perdió el eje, de hecho, está lleno de ejemplos: desde Macaulay Culkin –Mi pobre angelito– hasta Miley Cyrus pasando por Justin Bieber, el cantante pop que últimamente es conocido por chocar autos de alta gama y tener problemas con la justicia.

“Es como cuando la gente habla de Justin Bieber, yo les digo: su vida debe ser muy loca ahora”, contó Radcliffe.

El actor afirmó que su adicción al alcohol es un capítulo terminado después de algunos años y varios intentos por recuperarse; "Me desperté una mañana después de una larga noche y me dije: 'no está bien', contó y agregó "Cuando pienso en todo el caos que estaba invitando en mi vida, me digo que ahora estoy mucho más feliz".