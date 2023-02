El emotivo mensaje de Álvaro Rodríguez y la foto con Déborah Rodríguez y el Ruso Pérez

Álvaro Rodríguez, el delantero de la selección uruguaya sub 20, publicó un emotivo mensaje tras vivir su primera experiencia con la celeste en el Sudamericano de Colombia, en el que al combinado se le escapó el título en la última fecha ante Brasil.

El delantero de Real Madrid, que eligió jugar por Uruguay y descartó a la selección española, escribió un texto en sus redes.

“Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes por lo que me hicieron vivir este mes, jugar un Sudamericano es algo que siempre había soñado y la verdad que con este gran grupo superó mis expectativas”, señaló.

EFE

Álvaro Rodríguez

“Ha sido un mes increíble”, dijo el Toro. “Al final no se dio el resultado que buscábamos pero me quedo con todos y cada uno de los momentos que he vivido tanto dentro como fuera de la cancha”.

“Quiero dar las gracias también a mi familia por haberme acompañado en algo tan especial para mí, a las personas que me quieren y me apoyan y a todos los uruguayos que estuvieron siempre de nuestro lado, hoy puedo decir que cumplí el sueño de jugar con la celeste, pero esto no termina”, agregó, pensando en el Mundial de Indonesia para el que Uruguay clasificó.

@Uruguay

Álvaro Rodríguez

“Ahora toca trabajar más que nunca para tener la oportunidad de ir al mundial. Gracias a todos, URUGUAY NOMA”.

La foto con Déborah y el Ruso

Tras la lágrimas de la derrota ante Brasil que dejó a Uruguay sin el título sudamericano, los jugadores de la selección uruguaya sub 20 compartieron momentos con sus familiares y amigos.

Instagram

Álvaro Rodríguez y la foto con Déborah Rodríguez y el Ruso Pérez

Álvaro se sacó una foto junto a la atleta olímpica uruguaya Déborah Rodríguez, cuyas familias son amigas, y Diego “Ruso” Pérez, asistente técnico del equipo.

Déborah le dedicó unas palabras al atacante juvenil, a lo que el delantero le respondió.