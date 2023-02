Ronald Araujo es destacado por su respeto y elogios a Vinicius cuando un periodista le insistió con críticas al brasileño

Araujo: Vinicius es un jugador espectacular…



Le interrumpen.



Araujo: Vinicius es un jugador que me encanta, me encanta…



Le vuelven a interrumpir.



No le dejemos dar elogios a Vinicius no vaya ser que se nos caiga el relato de provocador.pic.twitter.com/faJpDrQ2a8