El cruce de Aguirregaray y el Tata González: mirá todo lo que pasó entre el jugador de Peñarol y el de La Luz

El partido entre La Luz y Peñarol de este lunes en el Estadio Centenario tuvo muy alta temperatura dentro y fuera de la cancha, con un momento caliente cuando los locales marcaron el 3-3 parcial en el minuto 86 y hubo un eufórico festejo.

En la celebración, jugadores de los “merengues” que estaban en el banco de suplentes cruzaron por delante del banco de suplentes de los aurinegros, lo que generó algunos intercambios.

Luego, los futbolistas de La Luz volvieron a su sector y en ese momento Matías Aguirregaray, que estaba de suplente en los carboneros, fue a buscar a Álvaro “Tata” González, que había sido sustituido.

Hubo un cruce entre ambos y los dos fueron expulsados.

El Vasco Aguirregaray va a buscar al Tata González luego del festejo por el empate parcial de La Luz sobre Peñarol. pic.twitter.com/tYPX9ywNIQ — Martin Olivera (@olivera_martin1) February 14, 2023

Aguirregaray, en su primera convocatoria de la temporada, vio la roja sin llegar a entrar a jugar.

Tras el partido, Julio Fuentes, DT de La Luz, dijo que “hubo un problemita en el túnel con Aguirregaray”.

“A mí también me molestaría que me pasaran corriendo por delante festejando un gol. Me parece que fue un error. Nos perjudicó", dijo a Todo Pelota de radio Carve Deportiva.

Tras el empate 3-3, Peñarol volvió a ponerse arriba en el marcador y ganó 4-3 con un gol anotado de penal por Matías Arezo, quien cerró la noche con un hat trick.