El enojo de Sonsol con Yayo: "¡Andá a marcar la cancha a donde cayó el avión!"

Alberto Sonsol se enojó con el humorista argentino Yayo Guridi luego de que pasara por su programa Bien Igual (El Espectador) para promocionar su espectáculo Sin Codificar, basado en el programa televisivo homónimo, que se realizará en el Teatro Metro en agosto. Acompañado por su compañero de elenco Nazareno Mottola, los argentinos charlaron con Sonsol y sus compañeros Rafael Cotelo y Horacio Abadie, pero en cuanto terminó la entrevista, el relator manifestó su molestia.

Sonsol se quejó de que Yayo Guridi estaba sin ganas y que se negó a hablar de otros temas que no fueran el espectáculo que viene a presentar. "Yo lo tenía en un lugar y ahora sabés cómo aterrizó. Acaba de aterrizar 2.000 metros, si está escuchando se lo digo en la cara, no tengo problema", dijo en ese momento

La entrevista fue el pasado sábado, y el domingo a la medianoche Sonsol fue entrevistado por el equipo de Locos por el fútbol, programa de la emisora Del Sol, en el que fue consultado por el enojo con el comediante. Allí, Sonsol dio más detalles sobre lo ocurrido, y el contexto por el que se produjo el roce.

En el 2002 Sonsol invitó a Sebastián Almada, por ese entonces compañero de Yayo en VideoMatch, para que vinieran al cumpleaños número 13 de su hijo Diego a contar chistes. Cuando Gurido llegó a la radio, el conductor lo saludó y le mostró las fotos de la fiesta. "Cuando las vio casi las escupe", dijo Sonsol. "Eso ya no me gustó mucho", acotó.

Según el relator, el mandato de parte del equipo del humorista era que solo se hablara del espectáculo, y sin saberlo, Sonsol le preguntó por otros temas de los que el humorista argentino se negó a hablar. "Para eso me quedo afuera del estudio", dijo Sonsol al respecto. "Hace unos días estuvo el Negro Rada, con 50 años de trayectoria, y habló de todo, como debe ser. Este (en referencia a Guridi) marcó la cancha. ¡Andá a marcar la cancha a donde cayó el avión!", exclamó.

"Me parece más sano que me digas que no podés o que estás cansado a que vengas a hacer lo que vos quieras", reclamó Sonsol.