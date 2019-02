El entrevero de los cínicos

La situación política que vive Venezuela ha dejado de ser un tema que compete solo a los venezolanos. La genuflexión del movimiento sindical ante el dictador Nicolás Maduro hace mucho tiempo que dejó de ser una nueva trasnochada original de la central obrera, brazo político del Frente Amplio. Hoy se trata de una postura cínica e incompatible con los valores democráticos y republicanos de la mayoría de los uruguayos.

Antes del comienzo de la reunión en Montevideo entre países de la Unión Europea y de América Latina para buscar caminos de salida para la crisis que vive el país gobernado por el tirano Maduro, la comunidad venezolana exiliada en Uruguay convocó, como lo ha hecho varias veces, en la plaza Cagancha una concentración el jueves 7 por la democracia en su país.

“Tenemos una responsabilidad como venezolanos y queremos asumir el deber como comunidad acá en el Uruguay de expresar el sentir de nuestra gente en Venezuela, el sentir mayoritario de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Para que se deje de hablar por nosotros. Muchas veces acá en la opinión pública, en la política, intentan hablar sobre nuestra realidad sin consultarnos nunca, sin ningún tipo de acercamiento. La intención es esa: hacernos expresar, hacer sentir nuestra voz, sobre nuestro respaldo mayoritario al gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó y nuestro respaldo a las líneas de la Asamblea Nacional”, explicó el venezolano Gregory Chirinos, uno de los organizadores de la marcha.

Durante las concentraciones organizadas por los venezolanos exiliados del régimen dictatorial se percibe un ambiente de camaradería, dolor, respeto y esperanza. Venezolanos de todas las clases sociales y políticas lamentan y no comprenden cómo puede ser que el gobierno uruguayo, el movimiento sindical y el Frente Amplio estén del lado de Maduro. Sencillamente no lo pueden creer, al igual que la mayoría de los uruguayos.

Es por eso por lo que el problema de Venezuela deja de ser de los venezolanos. Resulta inconcebible la burda maniobra chavista que quiso implementar el PIT-CNT de convocar a la misma hora y en el mismo lugar otra marcha por “diálogo y paz”. El cinismo de quienes realizaron esa convocatoria y pintaron una paloma blanca en el afiche pretende tomar por idiotas a la ciudadanía y a los exiliados venezolanos. No solo le disputaron el lugar donde se venían congregando para manifestar en paz como la plaza Cagancha, sino que además, con aires de superioridad moral, intentan justificarlo. “Si estamos promoviendo la paz, de uno y otro lado, a pesar de que las propuestas son diferentes, no coloquemos tensiones cuando no es necesario porque hay decenas de plazas en el centro de Montevideo donde se pueden desarrollar actividades sin ninguna dificultad y creo que es razonable pensar en que modifiquen el lugar de concentración”, dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Los venezolanos, hábiles, cambiaron de plaza: se fueron a la del Entrevero.

Por eso la disputa que le plantean el PIT-CNT, el Frente Amplio y el gobierno uruguayo a la nación es entre los cínicos y los que genuinamente creen en la democracia y el respeto de los derechos humanos. Cada uno elige de qué lado estar.