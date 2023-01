El fin del amor (romántico) y la búsqueda del deseo en Prime Video

“En el mundo que yo empezaba a habitar, la clase media urbana del siglo xxi, no había libros sagrados; y, empecé a pensar, tal vez tampoco hubiera demasiadas reglas”. Tamara Tenenbaum publicó en 2019 el libro El fin del amor. Querer y coger en el siglo XXI y se convirtió en un suceso. Una cruza de ensayo con la propia experiencia de una mujer que salió de los márgenes judío ortodoxos del Once para, a fin de cuentas, empezar a empujar otros.

“Sobrevino un segundo descubrimiento: no es que no hubiera reglas, porque cualquier cosa no se podía hacer. Eran menos rígidas y más invisibles, más confusas, pero existían: había cosas que eran de puta, cosas que eran de tonta, cosas que eran de ridícula y cosas que eran de loca”, escribió.

Tamara (Lali Espósito) baila en un viaje de pastillas y luces de neón en medio de la celebración del casamiento de Sara Levy (Brenda Kreizerman), una amiga de la infancia que llegó de imprevisto a una de sus clases en la universidad para extenderle una invitación y, de paso, el recuerdo de una crianza dentro del judaísmo ortodoxo. Baila mientras choca. La colisión suena como la música fuerte de Nathy Peluso pero el golpe la descoloca. Ese enfrentamiento con su pasado, y con lo que podría haber sido, activa un camino de autoexploración impostergable.

Con una valija y una máquina de Nespresso da un paso fuera de una relación heterosexual y monogámica para hacerse nuevas preguntas sobre ella misma.

El fin del amor responde al deseo de ver en la pantalla una representación más cercana a una generación que camina entre los límites de una educación sentimental heredada y la búsqueda de una libertad que responda honestamente a su deseo. Una configuración que, más allá de las apariencias, busca responder a las mismas preguntas de siempre: ¿qué es el amor y cómo convivimos con él? Si algo no es, en esta serie, es amor romántico.

“Siempre me interesó la voz de Tamara, me parece que es una de las mentes brillantes de su generación y siempre la seguía. Pero lo que no sabía es que ella venía de una infancia en la comunidad judía-ortodoxa, entonces de repente se me vino esa chiquita y esta mujer de 30 años y dije 'acá hay una serie, quiero contar esa historia", dijo Erika Halvorsen a El Observador cuando se estrenó la serie en Prime Video.

Para contarla tuvo la dirección la española Leticia Dolera y las actuaciones de un sólido elenco compuesto por la –siempre espléndida– Verónica Llinás, Mariana Genesio Peña, Vera Spinetta, Mike Amigorena, Lorena Vega, Julieta Giménez Zapiola, Alejandro Tantanian, Andrés Gil y Candela Vetrano.

“Lo que pensaba es como si el libro fuese un resultado de una exploración. De las aventuras de este personaje que va explorando desde el cuerpo su conexión con el deseo, su búsqueda, explorando el tipo de vínculos que quiere o que ya no quiere, no solo de ella sino de sus amigas y la gente que la rodea. Decir 'bueno, vamos a ponerle el cuerpo a esta exploración', como si fuese una antropóloga de los vínculos, de la sexualidad y del deseo. Eso nos daba escenas y como si fuese que el libro es un resultado, es como bajar estas preguntas al papel. Creo que las escenas son como si fuesen anteriores, sería una precuela”, dijo Halvorsen.

Tenenbaum co-guionó la serie en 10 episodios y vio como ese personaje inspirado en su propia historia se fue construyendo en la interpretación de Espósito y en la interacción con el resto de los personajes y el equipo de producción “No lo pienso como un personaje que ‘es’ yo, sino que le puse mucho a ese personaje pero otro montón de gente lo puso mucho a ese personaje”, sostuvo.

Prime Video

“Tiene mucho de mi tono, después es un personaje compuesto por un trabajo colectivo de la actriz, directores, vestuario, maquillaje. Incluso se va construyendo a lo largo de la serie y creo que eso lo podés ver en cada capítulo, porque están filmados bastante cronológicamente. Lali está cada vez más en el personaje, cada vez más habitándolo y es cada vez más ella”.

Un personaje en sus 30 años que atraviesa su propia crisis de identidad mientras se mueve entre estructuras sociales tradicionales sin dejar de lado el aspecto económico: la precariedad de una periodista, columnista radial y filósofa, además, freelance que se pregunta cómo puede llegar a pagar un alquiler. “A mí con el libro, para bien o para mal, me fue bastante bien, y me permitió –además de hacer esta serie– empezar a vivir de escribir puramente. A Tamara la encontramos en una situación anterior, en la cual tiene un montón de laburos y está viendo si logra dedicarse a lo que ella le gusta. En ese sentido tenía que ser anterior a que ella sacara un libro al que le fue bien, nos importaba un poco todo ese retrato de esa juventud un poco más precarizada”.

Halvorsen se refiere a este conflicto de identidad del personaje y la riqueza de una escritora que está buscando su propia voz. “Que no sea alguien ya con una voz totalmente consolidada, sino que a lo largo del arco de la serie ella también este buscando esa voz. Por ese era fundamental para mí escribir esta serie con Tamara, porque es su voz y su pluma la que uno puede ver que se va desprendiendo de los capítulos”.

Los personajes se mueven en un universo latinoamericano y contemporáneo con preocupaciones que resuenan con la generación de las protagonistas, desde la ola verde impulsada por el movimiento feminista, la visibilidad de colectivos que han sido postergados en la televisión –como el colectivo trans y su sexualidad–, la naturalización de la menstruación y el uso de preservativos, los colores y dinámicas de la vida noctura. “Son los temas que nos atraviesan. Que atraviesan estos personajes y nos atraviesan a todos. En mi caso, que yo venía de trabajar mucho en la televisión abierta, lo que quería era darme el gusto de mostrar cosas que la televisión abierta no me dejaba mostrar. Porque la televisión abierta se sustenta de los anunciantes y hay un montón de cosas que uno no puede hacer, y siempre tiene que ver con la sexualidad, con las drogas”, dijo Halvorsen.

“Para nosotras era muy importante contar esta historia con la libertad que esta historia nos pedía”, aseguró.

Prime Video

Las inflexiones, las formas, la estética. Una historia reconocible de este lado del mundo. Una escena en cualquier esquina y se construyó de la mezcla de universos cotidianos y la sensación de transitar esos espacios. “Hay varios universos que son claves en la serie. Por hablar del universo de El Once, por otro lado el universo de La Dorada, que es este boliche al que ellas van que es una mezcla de un montón de boliches a los que nosotras vamos, el universo familiar, el universo de las amigas, la universidad, la radio, los lugares que frecuentan las amigas, el ámbito más LGTB, el ámbito más heterosexual que a veces frecuenta Tamara, el diario y la discusión con el editor. Sobre todo, más que en referencias, pienso en todos estos mundos que tienen características súper específicas”, comentó Tenenbaum.

Pero no se trata solamente de la aventura heterodoxa de la protagonista, sino también de los vínculos que establece, construye y deconstruye, en el camino. Se trata de las amigas que le dicen lo que no quiere –pero necesita– escuchar, de la madre que flexibiliza las barreras religiosas, de las personas con las que se vincula en la cama o en la escalera de un edificio después de celebrar Pesaj.

El fin del amor es una serie generacional. El testimonio de una vida, entre tantas vidas, de este lado del mundo. Una de las tantas que se atreven a dejar la comodidad de lo conocido atrás para apostar a una libertad, al menos relativa. Las veces que sea necesario.