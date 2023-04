El gobernador de Florida reprendió a un periodista que le preguntó sobre su pasado como fiscal militar en Guantánamo

Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida y probable candidato a competir por la presidencia de Estados Unidos se molestó con un periodista y lo reprendió por haber preguntado por su trabajo en el pasado como fiscal general naval en la prisión de Guantánamo

Durante un evento en el Museo de la Tolerancia de Israel, se le preguntó a DeSantis sobre las denuncias de que estuvo presente en al menos una ocasión cuando los guardias querían alimentar a la fuerza a un detenido en huelga de hambre en la cárcel de Guantánamo. Las Naciones Unidas han establecido siempre que la alimentación forzada es una forma de tortura.

Antes de que el reportero pudiera terminar su pregunta, DeSantis dijo airadamente “no, no... todo eso es una mierda, totalmente mierda".

Después de que el periodista completara su pregunta, DeSantis respondió enojado: "¿Quién dijo eso? ¿Cómo me conocerían? Está bien, piense esto: ¿Honestamente cree que eso es creíble?... Esto es 2006, soy un oficial subalterno, ¿verdad? ¿Honestamente cree que me habrían recordado? ¡Por supuesto que no!

DeSantis, que está tratando de tomar medidas enérgicas contra la libertad de prensa en Florida, acusó al denunciante del hecho, Mansoor Adayfi de "tratar de aparecer en las noticias porque saben que la gente como usted las consumirá porque se ajusta a su narrativa predeterminada que está tratando de circular”.

“Concéntrese en los hechos y deje de preocuparse por la narrativa”, le dijo DeSantis al periodista.

Al conocerse la respuesta de DeSantis, Adayfi, quien estuvo encarcelado 14 años sin cargo en Guantánamo tuiteó que "nunca olvidaré su rostro, se reía y sonreía al verme torturado en la silla de alimentación forzada".

Adayfi, quien finalmente fue liberado de Guantánamo en 2016 sin haber sido acusado de ningún delito, dijo por primera vez en el podcast Eyes Left de Mike Prysner que los guardias lo alimentaron a la fuerza brutalmente a él y a otros prisioneros con latas de Ensure para romper una huelga de hambre y aseguró que DeSantis estuvo allí durante al menos una sesión de tortura.

“Ron DeSantis estaba allí observándonos. Estábamos llorando, gritando”, dijo Adayfi. "Estábamos atados a la silla de alimentación. Y ese tipo estaba mirando eso. Se estaba riendo".

Ante la violencia del proceso de introducción de comida a la fuerza -incluso por sus fosas nasales- Adayfi le vomitó en la cara, "Literalmente. En su cara", recordó.

"Mientras gritaba, lo miré y en realidad estaba sonriendo. Como alguien que lo disfrutaba", agregó Adayfi. "Nos sorprendió a todos".

En marzo, Adayfi le dijo a The Independent que no recordaba exactamente cuándo estuvo presente DeSantis en esas sesiones porque “no teníamos reloj, calendario, nada".

Según Adayfi, DeSantis fingió preocupación por el bienestar de los detenidos antes de verlos soportar la tortura: “Vino a hablar con nosotros junto con otros, personal médico e intérpretes. Y le explicamos por qué estábamos en huelga de hambre. nos dijo: 'Estoy aquí para asegurarme de que reciban un trato humano y adecuado'. Estábamos hablando de nuestros problemas con los hermanos, la tortura, los abusos, la falta de atención médica”.

Una investigación de The Independent confirmó que el papel de DeSantis como abogado en Guantánamo era presentar denuncias de trato ilegal. Un segundo exprisionero afirmó que el gobernador de Florida fue testigo de la alimentación forzada. Después de su paso por Guantánamo, DeSantis abogó por mantener la cárcel operativa y estuvo en contra de la liberación de los detenidos.

Adayfi, que tenía solo 18 años cuando lo enviaron a Guantánamo en 2002, es una de varias personas liberadas en los últimos años, y una de las 779 que pasaron por el lugar desde su apertura en 2022. Sólo 12 de esas personas han sido acusadas de algún delito y sólo dos han sido condenadas.

