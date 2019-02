El gorgojo, la plaga de las alacenas en los meses de calor

Empezó con algo parecido a una inocente polilla sobrevolando la cocina. Con el paso de los días, la presencia de los insectos aumentó y cuando el hombre abrió la alacena lo descubrió: tenía todo tomado por bichos. La harina, los fideos, el arroz, los porotos, los cereales y hasta la madera del mueble, todo estaba infectado por los gorgojos.

Los gorgojos son una clase de escarabajo y existen más de 4.000 especies distintas. Suelen conocerse como “la plaga de la despensa” porque se instalan y reproducen en aquellos compartimentos donde se guardan alimentos como granos y harinas durante mucho tiempo.

Durante el verano su presencia en las despensas uruguayas es más común. Los insectos no son capaces de regular su temperatura corporal entonces el calor les da la capacidad de acelerar sus procesos vitales, esto incluye la reproducción.

Es por esto que en las últimas semanas es frecuente encontrarse en las redes sociales con imágenes de paquetes de arroz y legumbres con insectos dentro. Aunque también puede que aparezcan durante el resto del año.

Leticia Bao, entomóloga de la Facultad de Agronomía, explicó a El Observador que los gorgojos suelen proliferar en grandes depósitos de almacenes y supermercados donde se guardan grandes cantidades de alimentos por mucho tiempo. El gorgojo se siente atraído a su fuente de alimento –que puede ir desde un paquete de fideos hasta una bolsa de frutos secos– y allí comienza a reproducirse y colonizar. Suelen llegan a los hogares con la compra de alguno de estos alimentos contaminados, pero también pueden surgir dentro de la propia alacena si se guardan los alimentos por mucho tiempo.

“El insecto no se instala rápido. No es que abrís un paquete de arroz y a los tres días tenés gorgojos por todo lados. Demora meses en reproducirse a escala endémica”, explicó Bao. Y agregó que si bien su presencia es molesta y desagradable, no representa un peligro para la salud.

La experta aclaró que en las últimas semanas su departamento no recibió ninguna alarma que advierta de casos problemáticos de invasión de gorgojos, pero que sí son comunes los casos aislados. A su vez, comentó que la Facultad de Agronomía suele recibir muestras para analizar partidas de alimentos producidas a gran escala y que Bromatología se encarga de controlar los ciclos de producción en fábricas y centros de empaquetado y distribución.

Limpieza, vidrio y un nuevo stock

Una vez que el gorgojo toma la alacena la única alternativa es tirar todo lo que hay almacenado. Aún cuando no haya insectos a la vista, es necesario aspirar toda la superficie ya que es posible que alguna larva sobreviva en algún recoveco de la despensa y comience el ciclo completo de nuevo.

Bao recomienda, además, no utilizar envases de plástico para guardar los alimentos porque el bicho tiene la capacidad de perforar las bolsas. La mejor opción siempre son frascos herméticos de vidrio. La experta enfatizó el hecho de que fumigar no es una buena alternativa porque, al tratarse de un lugar donde se guarda y manipula comida, puede ser perjudicial para la salud.

La mejor manera de prevenirlo es evitar acumular muchos paquetes de alimentos durante varios meses y renovar el stock constantemente sin dejar ningún paquete para atrás. También es fundamentar estar atento a que las bolsas de granos, harinas y legumbres no lleguen al hogar contaminados.