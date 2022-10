El heroísmo cotidiano

Durante la pandemia, la figura del héroe –e, incluso, la del superhéroe– se utilizó a lo largo y ancho del mundo para referir y representar a los trabajadores de la salud en sus enormes –y hasta inhumanos– esfuerzos para detener el avance del coronavirus. Artículos periodísticos, murales, documentales y hasta entregas de premios evidencian cómo desde 2020 se hizo de este grupo profesional una construcción discursiva valorizada en términos positivos: si el virus es el enemigo a derrotar, los trabajadores de la salud tomaron el lugar del héroe en la trama de la pandemia. Así, de ser miembros anónimos de un grupo laboral más entre tantos otros, los trabajadores de la salud pasaron a ser concebidos como héroes cotidianos que nos protegían del coronavirus en la primera línea de batalla gracias a su trabajo en hospitales que a veces parecían más campos de guerra que otra cosa.

A los uruguayos, el concepto de heroísmo nos viene heredado desde épocas inmemoriales. En particular, uno de los imaginarios sociales vinculados a este concepto surge en Grecia antigua, donde se delineó el perfil del héroe trágico, que sufre y paga un precio alto por hacer lo que cree correcto. Este es el caso de Antígona, personaje trágico por excelencia que quiere enterrar el cadáver de su hermano y por eso se enfrenta a las leyes de los humanos para cumplir con las leyes de los dioses. Desde entonces, el heroísmo ha tomado distintas formas, pero por lo general se lo ha asociado a personalidades que trascienden el ámbito de lo cotidiano. El virtuosismo del héroe estándar consiste, por lo general, en el apego a determinados valores y/o causas y el accionar basado en ellos, lo que conlleva enfrentarse a obstáculos de distinta naturaleza.

Hace algunos días, Netflix estrenó la película Togo, dirigida por Adrián Caetano y promocionada como la primera producción uruguaya disponible en la plataforma de streaming. La película presenta la historia de Togo, un cuidacoches en situación de calle que se enfrenta a la amenaza del negocio de la venta de drogas, que pretende imponerse en la cuadra montevideana que cuida a través de un conjunto de personajes con una dudosa credibilidad ficcional. Desde su carencia de recursos materiales, Togo resiste a la invasión del territorio que considera suyo y lo defiende a capa y espada. A capa y espada en sentido metafórico, claro, porque Togo parece ser un personaje arquetípico construido en base a la idea de que el heroísmo se basa en la virtud de luchar por lo que uno considera justo. Así, parecería que la película intentase vehiculizar en este personaje al heroísmo cotidiano, que es un tipo de heroísmo visible incluso en espacios periféricos de lo social, como las dinámicas vinculadas con cuidar una cuadra en Montevideo.

Pero Togo, un exboxeador que abandonó el deporte debido a una lesión, finalmente se deshace del heroísmo cotidiano basado en la resistencia y la valentía para volverse un héroe a lo película de Hollywood, que solo enfrenta a un rival colectivo y poderoso, que noquea con simplísimos golpes de bastón a sus enemigos y al que literalmente no lo tocan ni las balas de un revólver. Así, el heroísmo cotidiano del personaje, muy bien construido durante gran parte de la película, se transforma inesperadamente –o quizá no tan inesperadamente, ya que se trata de una película en Netflix– en un heroísmo mediatizado, mediado por los imaginarios sociales de la industria, que termina en un enfrentamiento hiperficcionalizado entre el héroe y el villano principal en las arenas del boliche Che Montevideo.

Todo este preámbulo que combina construcciones heroicas del mundo real y del de la ficción apunta a señalar que el heroísmo tiene diversas manifestaciones. La Historia está llena de grandes héroes que han dado y dejado todo por los valores y las causas en las que creían, como lo hizo Antígona en la antigua Grecia. Esta variante del heroísmo ha sido estudiada desde diversos enfoques, junto a cómo se construye discursivamente el heroísmo. Importa entonces detenerse a reflexionar sobre la otra variante, la cotidiana y menos estudiada, que cualquier individuo puede poner en práctica a través de acciones mínimas.

¿En qué consistiría el heroísmo cotidiano en nuestro país? ¿Cómo ser heroicos en el día a día? La respuesta es evidente, pero su implementación no tanto. Quien está sentado en un ómnibus y evita el contacto visual con alguien de pie que puede necesitar usar ese asiento para no verse presionado a dárselo es un claro contraejemplo. Si al pagar un producto en un comercio noto que se me cobró de menos y se lo hago saber a mi contraparte, ahí sí hay un tipo de heroísmo cotidiano. Hay cientos de acciones en las que se puede poner en práctica el heroísmo cotidiano, algunas de ellas más activas y otras más pasivas. En algunos casos, como en el del Togo de la primera parte de la película, decir “no” con constancia puede ser un acto de heroísmo cotidiano. En otros casos es necesario tomar cartas en el asunto de manera más proactiva.

En cualquier caso, dentro de una sociedad tan homogénea como la uruguaya, el heroísmo es algo que se siente dado y que es el resultado del reconocimiento de ciertas normas dominantes en la sociedad respecto a lo que es bueno y/o justo. Todos sabemos –porque lo sentimos– cuándo estamos actuando de manera heroica y cuándo no. El caso de los trabajadores de la salud y el de Togo pueden servir como recordatorios de la importancia de no olvidar que el heroísmo, la virtud, la justicia y el bien son nociones que acompañan a la humanidad desde épocas antiquísimas, por lo que no estaría mal intentar implementarlas en el día a día.