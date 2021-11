El hotel de la Brava de Punta del Este que invierte US$ 25 millones para ampliar su oferta

Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, The Grand Hotel Punta del Este presentó este sábado 6 de noviembre el avance de las obras en sus instalaciones. Con una inversión superior a los U$S 25 millones, están construyendo una nueva estructura con 60 habitaciones, un centro de eventos moderno y renovando el rooftop bar.

“Para nosotros este es un día clave. Hoy, The Grand Hotel Punta del Este puede decir con orgullo que sigue creciendo. Que crece y apuesta por Uruguay y su gente”, dijo el gerente general del hotel, Alejandro Gómez.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, agradeció por todo el esfuerzo que hicieron desde el hotel y por la confianza que depositaron en el departamento. Entiende que el proyecto va a contribuir al desarrollo del departamento. "Nosotros confiamos en ellos y han cumplido rigurosamente. Esto es parte de lo que queríamos para el futuro de Maldonado", sostuvo el intendente.

Gentileza The Grand Hotel

El intendente de Maldonado, Enrique Antía junto al gerente general de The Grand Hotel, Alejandro Gómez

El nuevo centro de eventos, The Grand Center, contará con un salón principal de 650 metros cuadros con una gran funcionalidad para adaptarse a cualquier requerimiento, desde un congreso hasta un casamiento. Según Gómez, se apunta a trabajar con eventos corporativos en temporada baja y, entre diciembre y febrero, con eventos sociales.

El gerente general dijo a El Observador que desde el hotel creen que The Grand Center será utilizado por personas de distintas partes del mundo. Es una propuesta de diseño innovadora en una ciudad que está a la vanguardia: "Punta del Este es diferente, no solo al resto de las propuestas que hay Uruguay, sino a todo América Latina", explicó.

Apuntan a que el salón sea receptor de entre 400 y 500 personas por evento, por lo que agregaron 60 habitaciones nuevas. Sumándolas a las 120 que ya tenía The Grand Hotel, tienen espacio para un total de usuarios similar al que puede albergar el salón.

Gentileza The Grand Hotel

La nueva estructura de The Grand Hotel

La nueva estructura de The Grand Hotel se pensó de dos formas. Por un lado, está la parte de abajo que es para la entrada al hotel, con una recepción y ascensores hacia las habitaciones. Por otro lado, está la entrada principal para el salón. Es una escalera 12 metros de ancho con vista al mar. Esto, junto a otros detalles del diseño, hace de The Grand Center, un espacio atractivo.

"No hay ninguna pretensión monumental en el diseño. Lo que buscamos brindar es flexibilidad; lo que demanda la hotelería contemporánea", dijo el arquitecto del proyecto, Sergio Barreto. El salón va a ser uno de los únicos salones de Punta del Este con vista al mar (porque la "pared" hacia el exterior será de vidrio) y con terraza. Esta, va a ser la terraza circulable más grande de la zona.

Gentileza The Grand Hotel

La terraza de The Grand Center

El rooftop bar forma parte de la renovación de la azotea. Es una espacio que cumplirá de forma óptima con las necesidades funcionales del hotel y significará un remate idóneo para el edificio. Además, ofrecerá a los huéspedes del hotel vistas únicas de Punta del Este y La Barra. Este nuevo lugar tendrá capacidad para 120 personas.

Una nueva apuesta

Ubicado en la Parada 10 de la Playa Brava, The Grand Hotel fue inaugurado en enero de 2015, y rápidamente se consolidó como una opción en calidad en el principal balneario uruguayo. Ofrece una gastronomía clásica y distinguida, propuestas culturales, salas privadas de masajes, piscina interior climatizada, piscina externa semiolímpica, gimnasio con equipamiento de última generación, entre otros.

Desde el hotel entienden que hay futuro en Punta del Este. Entonces, redoblando la apuesta de la primera inversión, de U$S 43 millones, decidieron compraron un nuevo terreno y hacer un nuevo gasto de US$ 25 millones. Con 6 mil metros cuadrados más, le darán un general de 13 mil metros cuadrados a The Grand Hotel.