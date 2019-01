El impacto de establecer objetivos

Por Karina Pittini *

Los resultados de un estudio evidencian que las personas que escriben literalmente sus metas, acciones y proporcionan progreso semanal a otra persona, logran un 76 % de éxito en el logro de sus objetivos. Este porcentaje decrece al 43% para aquellas personas que formulan sus objetivos solo mentalmente, afirma el estudio de Gail Matthews, de la Universidad Dominicana de California, y agrega que, establecer objetivos está directamente relacionado con la confianza en uno mismo, la motivación y la autonomía.

Por su parte, Edwin Lock, de la Universidad de Maryland, y Gary Latham, de la Universidad de Toronto, llevaron a cabo un riguroso análisis a 35 investigaciones empíricas sobre el establecimiento de objetivos y entre sus hallazgos hacen referencia a los “cuatro mecanismos de las metas”:

1. Dirigen la atención y esfuerzo hacia su concreción.

2. Energizan y aportan motivación.

3. Generan persistencia.

4. Empujan a la acción y conducen a la activación de conocimientos y estrategias relevantes.

Los aspectos implicados en la formulación de objetivos, según concluyen los estudios:

1. Metas más desafiantes generan mayor compromiso. Existen factores claves en la generación de compromiso como que el logro del objetivo sea importante para la persona (incluyendo su impacto), y la propia creencia que alcanzará el objetivo.

2. El establecimiento de objetivos impacta en la autoeficacia, siendo que las personas con mayor autoeficacia se establecen objetivos más altos, se comprometen más con las metas asignadas y responden positivamente a los comentarios negativos.

3. Los líderes pueden aumentar la autoeficacia de sus colaboradores. ¿Cómo? Asegurando la capacitación adecuada; modelando roles; generando una comunicación persuasiva que exprese confianza acerca del logro de la meta; y otorgando información sobre estrategias que lo faciliten.

4. Los líderes que comunican una visión inspiradora y se comportan de manera solidaria aumentan el compromiso, la autoeficacia y las probabiliades de éxito.

5. Tareas complejas relacionadas a los objetivos en ocasiones promueven el mejor esfuerzo para desarrollar las mejores estrategias, pero podría suceder que se genere ansiedad por el rendimiento y la evaluación, avanzando de forma poco sistemática y atentando contra la eficiencia. De todas formas, ante esta posibilidad, existe un antídoto que es generar sub metas de aprendizaje y dar feedback.

6. El feedback, es decir la retroalimentacion en sí misma, es predictor de éxito al dirigir el progreso para que la persona ajuste sus estrategias de desempeño de forma que coincidan con lo requerido para conseguir la meta. Adicionalmente se requiere control del progreso según las etapas definidas en la estrategia.

7. Objetivos asignados sin explicación o información generan rendimientos significativamente inferiores al de los objetivos establecidos en forma participativa.

8. Hacer un compromiso público con la meta aumenta el compromiso.

9. El establecer objetivos impacta en forma positiva en la autoregulación en el trabajo.

10. Capacitar en autorregulación es un predictor de éxito y genera que las personas se establezcan metas más altas, tengan mayor influencia en sus propios comportamientos y evaluen en forma más positiva las variables relacionadas al logro de sus metas.

11. Capacitar en comunicación y diseño de objetivo impacta en relacionamiento y desempeño. Los hallazgos indicaron que mejorar las habilidades de comunicación de los supervisores que interactuaban con el sindicato, seis meses después de la capacitación específica en el establecimiento de objetivos y práctica mental, aumentaron su autoeficacia, compromiso con los objetivos y habilidades de comunicación, ingresando al desarrollo de un ciclo de alto rendimiento.

12. Establecer metas específicas y desafiantes, aumenta la productividad y la rentabilidad organizacional.

Las fallas en relación al establecimiento de metas y objetivos se deben a diversos factores como ser que la medición de desempeño no coincida con el objetivo, no dar retroalimentación, no obtener el compromiso necesario, no medir el progreso, no trasmitir lo necesario, establecer metas de desempeño cuando se requieren metas de aprendizaje, no definir metas a corto plazo en entornos de incertidumbre, no incluir niveles suficientes de dificultad o no capacitar.

Aquí van algunos tips adicionales:

– Que el objetivo quede establecido en forma altamente específica.

– Creá razones suficientemente fuertes para lograrlo.

– Diseñá un plan completo y detallado.

– Tomá acción inmediata, paso a paso, tarea a tarea.

– Gestioná, seguí y adaptá lo necesario durante el progreso.

– Medí y obtené feedback permanente.

– Compartí tu objetivo y el progreso con alguien más.

Si ya tenés tus objetivos para este 2019, te invito a que profundices en los aspectos mencionados y si todavía no los escribiste, te invito a que lo hagas.

* Directora de HCC Uruguay – Human Capital Consulting - organización dedicada a Gestión Humana, Gestión Organizacional, Gestión de Negocios, Gestión Económico – Financiera y Tributaria. Licenciada en Psicología postgraduada en Psicología Cognitiva, postgraduada en Psicologia de la Conducta y Comportamiento, Certificada como Coach Ejecutiva, Certificada como Coach de Equipos, una de las 44 Entrenadoras Oficiales para el mundo de ICC – International Coaching Community – Certificada como entrenadora de los programas internacionales Lambent. Entrenadora, conferencista, columnista en medios escritos, coach ejecutiva y de equipos, profesora de la escuela de negocios ESAI. Desarrolla personas, equipos y organizaciones, a través de la consultoría, la asesoría y el coaching, a nivel nacional e internacional.l