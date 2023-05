El INE extendió la etapa digital del Censo 2023: mirá hasta cuándo hay tiempo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció este miércoles que se extendió la etapa digital del Censo 2023, que comenzó el pasado 29 de abril e iba a cerrar este 17 de mayo a las 23:59.

De esta manera, los ciudadanos podrán seguir completando el cuestionario de manera digital hasta el próximo lunes 22 de mayo, según anunció en una conferencia de prensa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

¡Se extiende el #CensoDigital! Ahora tenés tiempo hasta el 22 de mayo. Ingresando en https://t.co/cupaAS09ki y completando el cuestionario participás automáticamente del sorteo por un año de UTE gratis y celulares de Antel. pic.twitter.com/E3VlAGxZUm — El Observador (@ObservadorUY) May 17, 2023

Alfie, que además preside la Comisión Nacional de Censo, explicó que hay una "característica uruguaya" que "se ha mantenido" también a la hora de completar el relevamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que "en los últimos días hubo una explosión de censados vía digital", señaló el director de la OPP.

"Ayer inclusive tuvimos algún pequeño problema en función de la enorme cantidad de gente que se estaba censando, que fue solucionado. Ante ello y dado que prevemos que hay mucha gente que todavía puede censarse, vamos a extender hasta el 22 de mayo el censo vía web", señaló.

Y exhortó a "todo el mundo" a hacerlo de esta manera, porque "facilita la vida".

Esta etapa digital no es obligatoria, pero sí lo será la siguiente, que incluirá una recorrida presencial de los censistas. Es decir, si una persona no completa la etapa digital (que no es obligatoria), sí estará obligada a responder a las preguntas de los censistas cuando visiten los hogares.

Por el contrario, si el hogar completó el censo digital, entonces los censistas sólo se limitarán a registrar el código verificador que arroja el cuestionario cuando se hace online.

Diego Aboal, director del INE, señaló que hasta ahora el Censo 2023 superó los "500 mil hogares". "Tenemos medio millón de hogares censados en este momento. Esto representa ya más del 40% de los hogares uruguayos, es una cifra muy importante", aseguró.

"Algunos datos rápidos: acá tenemos por rangos, por rangos de respuesta. Los departamentos con mayor nivel de respuesta digital son Montevideo, Maldonado, Colonia y Flores con más del 40% estimado censado. Luego tenemos en la cola más de abajo entre 25% y 30% a Cerro Largo, Rivera, Artigas, Treinta y Tres y Salto. El norte del país", agregó.