El informe de LAM sobre Fernanda Sosa, la uruguaya que compite en el Bailando 2023 y se reunió con Lacalle Pou antes de viajar

La modelo e influencer Fernanda Sosa, que recientemente fue recibida por Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes, es una de las uruguayas que compite en la nueva edición de Bailando 2023 que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América TV en Argentina y que se transmite por Canal 12 en Uruguay.

Desconocida para los medios de comunicación de la vecina orilla, en LAM –el programa de América que conduce Ángel De Brito– hicieron un informe sobre la uruguaya, donde revelaron detalles de su difícil infancia tras nacer en Artigas, un concurso de belleza que le cambió la vida y el momento en el que decidió emigrar a Estados Unidos.

"La palabra que me define es guerrera", dijo la modelo en una entrevista con LAM. Allí se definió como modelo e influencer, contó que nació en Artigas, pero que a los ocho años sus padres se divorciaron y ella se fue junto a su madre y su hermano a vivir con sus abuelos a Salto.

"Mi mamá tuvo que salir a trabajar, también era muy joven. Mi mamá se casó a los 17 años, me tuvo a los 18, así que hoy es como una hermana para mí. Quedé a cargo de mi abuela", recordó la uruguaya, que antes de viajar rumbo a Buenos Aires fue recibida por el presidente Lacalle Pou, quien le regaló una bandera para que representara al país en el Bailando 2023.

Sosa confesó que no está en contacto con su padre, que no lo volvió a ver hasta que cumplió 16 años y decidió irlo a buscar. Sin embargo, contó que la experiencia no fue buena y que no sintió el "amor de padre" que necesitaba. Por eso, dijo que considera a la pareja de su madre como un padre para ella.

De chica, según dijo, iba a clases de piano y a la iglesia todos los domingos. "Recuerdo mi infancia de repente muy exigente, con exigencias. Porque siempre me exigieron como estar siempre sacando un 10, tener que ser la mejor", contó.

Ya en su juventud, Sosa dijo que entró a un certamen que le cambió su vida: en 2009 representó a Uruguay en Miss Atlántico Internacional. "Me enseñaron a vestirme, maquillarme, a caminar, era un concurso espectacular. Después me fui a vivir unos meses a Milán", afirmó.

Cuando terminó la universidad dijo que conoció a un estadounidense que vivía en Chicago, con quien se puso de novia y se mudó. Estando en Estados Unidos se dio cuenta que las cosas no eran como imaginaba.

"Pensé que me iba a vivir con el amor de mi vida a Chicago. Todo fue totalmente diferente, la relación, la convivencia, todo...", reconoció.

Entonces decidió separarse, una amiga le prestó plata y viajó a Miami, donde se estableció. "Había un casting para tv host (presentadora de televisión) y así entré a la televisión para ser notera de Latin Angels", señaló.

Dijo también que actualmente tiene una empresa de marketing que asesora a influencers y también gestiona eventos.

Respecto a su rol dentro del show que dirige Marcelo Tinelli, Sosa se definió como "picante" y como alguien que juega con "chistes fuertes". También detalló que le ofrecieron integrar el elenco del Bailando 2023 a través de Luciano "El Tirri", el primo de Marcelo Tinelli, a quien conoció a través de su manager. "Vi a un amigo mío que ahora es mi manager y me dijo que estaba trabajando con El Tirri, él me presentó con él, mi instagram y ahí la producción me dijo que les encantaría que estuviera en el Bailando", contó.