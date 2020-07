El karma de ser “el nuevo Messi”

Lionel Messi hay uno solo, pero “nuevos Messi” hay varios. La lista de futbolistas bautizados como el sucesor del ídolo argentino parece no tener fin y cada tanto surge una nueva comparación.

Es habitual escuchar o leer de la aparición de un “nuevo Messi” o del Messi chino, iraní, inglés, o de otra nacionalidad. Según un recuento de The Sun, en más de 20 países tienen a su Messi.

El mapa de los nuevos Messi en el mundo que hizo The Sun

El último en sumarse a la lista fue Luka Romero, “el Messi mexicano”, si bien tiene sangre argentina y quiere defender a la selección albiceleste.

Este juvenil de Mallorca hizo historia el 24 de junio al convertirse en el futbolista más joven en debutar en La Liga española con apenas 15 años, desbancando el récord que tenía el jugador de Celta, Sansón, desde hace 80 años.

Luka Romero, el último "nuevo Messi"

Como todos los “nuevos Messi”, tiene características parecidas a Lío. “Es zurdo, rapidito, pícaro, bicho, competitivo... Tiene ese prototipo de 10 argentino. Desde los 12 años le venimos viendo, pero nunca lo quisimos subir porque también hay que tener cuidado”, dijo el segundo entrenador de Mallorca, Dani Pendín, en una entrevista con el diario As, dejando ver que la historia de Luka tiene un parecido con la de Messi, quien llegó a Barcelona de niño.

Pero el apodo puede ser una carga. A Diego Romero, el padre de Luka y también futbolista, no le gusta que lo llamen el ‘Messi mexicano’, porque considera que es añadir presión a su hijo.

“No le hace bien que empiecen a llenarle el oído”, dijo, por su parte, Pendín. “Condiciones tiene muchas, pero de ahí a compararlo con Messi... No me parece. A mí me hace recordar mucho a David Silva”, afirmó el asistente.

Elogio y presión

La lista de “nuevos Messi” tiene a varios jugadores que generaron expectativa por su aparición. Algunos lo hicieron con buenos rendimientos y carreras destacables, pero otros quizás fueron sobrevalorados por quienes los apodaron.

En los primeros años de carrera del 10 catalán comenzaron a surgir sus posibles sucesores. En Argentina, su país, hubo varios: desde Diego Buonanotte, un año menor que Messi y compañero cuando fueron oro olímpico en Beijing 2008, a Juan Manuel Iturbe, y Erik Lamela, hoy en Tottenham.

Erik Lamela

Otro argentino, Leandro Depetris, tuvo una historia muy parecida a la de Lionel. Nació en Rosario y de niño se fue a Milan, volvió a River Plate de su país y retornó a Brescia, pero nunca despegó. “Yo a los 11 años era más famoso que Messi. Iba a una cancha y había 2.000 personas que me iban a ver a mí. A los 12 me sacaban fotos, no me dejaban caminar, notas de acá y allá...Sentía una presión de demostrar... Y necesitaba un cuidado especial para mi cabeza”, relató al portal Goal, quien hoy con 31 años juega en Brown de San Vicente, en una liga regional.

Dybala también fue comparado con el 10

El hoy figura de Juventus, Paulo Dybala, también fue considerado como un “nuevo Messi”. Ambos han jugado juntos en la selección argentina.

A Lautaro ya lo ven como el futuro en Argentina

Y uno de los últimos en sumarse a la lista fue Thiago Almada, el juvenil de Vélez a quien llaman “el Messi del futuro” y que es seguido por Barcelona y Manchester City.

Bojan Krkic

La lista sigue y en Barcelona, la segunda casa del argentino, han aparecido varios posibles sucesores. Bojan Krkic, español de origen serbio, apareció con fuerza en los blaugranas y en 2007 le batió a Messi el récord de ser el futbolista más joven en marcar con esa camiseta, con 17 años y 51 días. Tras marcar más de 900 goles en inferiores, no logró consolidarse en el primer equipo y si bien ganó títulos en 2011 se fue a Roma, pasó por Milan y hoy está en la MLS de Estados Unidos.

También en los azulgranas, el mexicano Gio Dos Santos fue uno los nuevos Messi, aunque su parecido físico y de juego era más próximo a Ronaldinho.

Gio Dos Santos

Barcelona ha fichado jugadores con el fin de imitar el proceso que llevó adelante el rosarino al llegar desde niño y formarse en La Masía. Uno de esos casos es el de Alen Halilovic, croata que los catalanes ficharon luego de debutar con 16 años en su país. Estuvo en Barcelona B, pero no se metió en el primer equipo, para luego comenzar un recorrida que lo llevó a Herenveen de Holanda.

El israelí Gai Assulin también llegó a las juveniles de Barça en 2003, con 12 años. Pep Guardiola lo llevó al primer equipo en 2009, pero no se acopló y dejó el club. Otro caso reciente es el de Munir, español con descendencia marroquí, quien llegó al primer equipo con Luis Enrique, jugó con Messi y Luis Suárez, se lo comparó con el argentino, pero no se consolidó y fue cedido a Valencia y Sevilla.

Kubo pasó de Barcelona a Real Madrid

Los catalanes también intentaron con jugadores asiáticos, como el coreano Lee Seung-Woo, por cuyo fichaje fueron sancionados, o el japonés Takefusa Kubo, quien hoy es jugador de Real Madrid y juega con Luka Romero en Mallorca, donde tienen dos “nuevos Messi”.

Neymar era el heredero de Messi cuando llegó a Barcelona

Cuando irrumpió en Santos, Neymar fue considerado como el sucesor del argentino, con quien luego fue compañero en Barcelona, hasta que pasó a PSG. Hoy se habla de una posible vuelta al Camp Nou para tomar la posta.

Ansu Fati fue apadrinado por Messi en Barcelona

La actual apuesta del Barça es Ansu Fati, el delantero apadrinado por Messi en el que hay muchas expectativas. Y si no cumple, ya surgirá otro “nuevo Messi”.

En Uruguay no hay Messis En Uruguay no es habitual que a un jugador se lo llame el nuevo Messi o el Messi uruguayo, ni como a los referentes de la selección. Un caso conocido fue cuando apodaron “baby Suárez” al “Diente” López por su parecido con el salteño. A Ruben Bentancourt se lo comparó con Edinson Cavani y días atrás llamaron el “Buffon uruguayo” a Franco Israel, compañero del crack italiano en Juventus. También pasaron por las canchas del balompié uruguayo Robert "Maradona" López o Héctor "Romario" Acuña quienes llegaron a compartir cancha en Rentistas.

