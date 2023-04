El liceo IAVA por dentro, más allá del salón grafiteado: paredes picadas y humedades del edificio histórico

"Aquí es un lugar donde los alumnos y los profesores nos manejamos con total libertad. Un ejemplo que para mí es significativo es que los alumnos manejan las instalaciones del liceo con total autonomía. El gremio estudiantil tiene una participación importante, se reúnen casi todos los viernes (...) En otros liceos que estuve tenías que estar controlando si dabas las llaves de un salón, acá es tierra de nadie o mejor dicho tierra de todos, nadie controla tanto como en otros lugares".

La declaración la hizo un docente a la profesora María Cristina Dasque para su tesis de maestría sobre el "sentido de pertenencia" de los docentes del liceo IAVA. Aunque la consideración del docente, que se realizó de forma anónima, fue en 2018, tiene vigencia aún hoy. Y esa "libertad" y la "tierra de nadie" tiene enfrentadas a las autoridades y a los gremios.

Este miércoles, mientras los docentes del IAVA estaban en asamblea, en el salón de actos estaba reunido el gremio de estudiantes. Por los pasillos del liceo quedaban unos cuantos adolescentes que deambulaban de aquí para allá. Los salones y la cantina estaban vacíos. Frente a la sala de profesores, separado por el patio interno del primer piso, entre los salones cinco y 19 está el único que tiene puerta de vidrio. Es el lugar que generó una polémica que se hizo tan grande que terminó con el director sumariado y separado del cargo.

María Eugenia Scognamiglio

Salón gremial abierto

El salón del gremio de estudiantes del IAVA estaba abierto. La cadena que lo cerraba estaba colgando. Pero la asamblea que estaban desarrollando en ese momento no se hizo ahí porque no entrarían todos los alumnos que concurrieron. Además, un cartel pegado en la puerta del salón explicó que no se usará más por tiempo indefinido. En la asamblea había unos 50 jóvenes. Algunos que antes no tenían participación activa y que se empezaron a sumar para escuchar y opinar sobre lo que está sucediendo en su centro de estudios. Otros porque quieren saber cómo va a seguir el año lectivo y si van a poder rendir los exámenes que tienen pendientes.

El espacio del salón del gremio estaba limpio. "Al salón lo mantenemos limpio entre todos", rezaba un cartel pegado en la puerta de vidrio. El color de las paredes prácticamente no se veía por las pintadas. "Fuera fachxs del GEI”, “nadie en el mundo es ilegal”, “vamos las bandas”, “Duko”, “Pink Foyd”, "resistir" y "amor" son algunas de las palabras o frases que se leían.

María Eugenia Scognamiglio

Ingreso al salón del gremio estudiantil en el IAVA

En el salón había mantas, acolchados, un sillón de dos cuerpos en mal estado, banderas, telas, tachos de pintura, una jarra eléctrica, bolsas de residuos, mesas, bancos rotos, una biblioteca de madera.

El estado de ese salón fue criticado por autoridades y por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "¿Alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón? ¿Alguien está dispuesto a que en su casa vayan y le pintarrajeen, rompan, dejen sucio? Hay que cuidar lo que es de todos como si fuera propio. No nos debe hacer estar orgullosos tener un edificio público de esa manera", dijo. El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que el estado del salón "es deplorable".

Desde el gremio de estudiantes se preguntaron "¿y el resto del liceo?". Así lo dijo uno de los voceros, Gerónimo Sena, en el programa Desayunos Informales.

El resto del liceo

El edificio se construyó a finales del siglo XX y se "inscribe dentro del pensamiento positivista", explicó el presidente de la Comisión del Patrimonio, William Rey, que se encarga de fiscalizar las obras que se hacen en este tipo de estructuras que son declaradas como patrimonio.

Leonardo Carreño

Fachada del liceo IAVA

La fachada del liceo IAVA "está cargada de nombres de las ciencias, humanidades, nombres de matemáticos franceses. Tiene una fuerza de comunicación sobre el pensamiento positivista", explicó Rey. La asociación de la arquitectura del liceo con el conocimiento y las ciencias también está asociado a los espacios: en el interior hay un laboratorio de física, uno de química, un observatorio astronómico, un museo de Historia Natural y la biblioteca central de Secundaria.

Secundaria Biblioteca del liceo IAVA

Al IAVA se accede a través de una larga escalinata que lleva a dos patios internos, uno izquierdo y otro derecho. Adentro de liceo los escalones son de mármol. En el patio izquierdo hay varios salones y la oficina de la dirección, que ahora ocupa la inspección de Secundaria porque quedó acéfala desde el sumario al director Leonardo Ruidíaz.

En el centro hay un patio verde y alrededor hay un pasillo techado que está todo cubierto por una lona negra que se colocó para cuidar que no caigan partes de la estructura. Las paredes grisáceas están picadas. Entre los espacios más finos de la malla negra se ven agujeros de pintura en las paredes y manchas de humedad. El escenario se repite en el patio derecho, donde está el salón gremial.

Joaquín Pisa

Malla que cubre todo el techo exterior de los patios del IAVA

Allí hay un ascensor, que es parte de la discusión sobre la accesibilidad del edificio histórico. Según los docentes, no funciona desde hace cuatro años.

Joaquín Pisa

Ascensor roto del liceo IAVA

Las paredes de la escalera que lleva al subsuelo están repletas de dibujos artísticos y graffitis, porque algunos espacios del edificio sirven incluso como propuestas artísticas en los cursos.

María Eugenia Scognamiglio

Intervención en escaleras del subsuelo

En el piso inferior está la rampa de accesibilidad, que sin el ascensor funcionando, solo permite acceder a ese piso. En el subsuelo no había nadie. La puerta del ascensor, que está a pocos metros de la rampa, está incluso más grafiteada que el acceso del piso superior. Unos pasos más adelante hay una pintura que imita el contacto de las manos de Jesús y Dios en "La Creación" de Miguel Ángel.

Joaquín Pisa

Pintura imita "La creación" de Miguel Ángel

"Un edificio de esas características es casi un templo de la ciudad", consideró el arquitecto Rey y agregó: "Traduce el espíritu de la época con una apuesta a la enseñanza muy importante. Donde el espacio de la enseñanza es de veneración".