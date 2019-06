El Matusalén de la pantalla

La historia de Rambo, personaje de ficción, la conocemos de sobra, pues hubo poca variación en su comportamiento, en las cuatro entregas de la saga que se hicieron, desde la primera en 1982, hasta la última de 2008, pasando, por la segunda y tercera, de 1985 y 1988. Rambo es uno de los personajes de acción llamados a perdurar, pues ha entrado en el imaginario colectivo, al menos en el de quienes han visto los cuatro filmes realizados.

Los personajes de ficción pueden ser eternos –ahí están los ejemplos de Batman y Superman-, pero no los seres humanos que los interpretan en la pantalla. Pero, el cine es una cosa, y la realidad otra. En cine todo es posible, y más hoy en día debido a la sofisticación de los efectos especiales realizados en el confort de un laboratorio. Pues bien, a una edad que no da para andar en esos trotes de persiguiendo criminales con una pesada arma en manos, el actor que también fue Rocky regresará como el valiente soldado justiciero. Rambo V: Last Blood se estrenará en el próximo mes de septiembre y la acción sucede en México, en donde JR deberá rescatar a la hija de un amigo secuestrada por narcotraficantes. La película, sin embargo, no se filmó en el país vecino de EEUU sino en Bulgaria, por haber en el país europeo mayor seguridad que en México.

Sylvester Stallone es un ciudadano septuagenario. El actor que ha personificado al soldado John Rambo cumplirá en julio 73 años, edad en que no solo los soldados están jubilados, sino también cualquier persona que no sepa cómo se maneja un arma. Tiene varias cirugías estéticas para eliminar arrugas en la cara, pues tiene el dinero suficiente para hacerlo y porque vivimos en un mundo donde en algunas partes, afortunadamente, la gente puede hacer con su cuerpo lo que quiera.

En la edición de 2015 de los premios Oscar, Stallone era favorito para ganar la estatuilla en la categoría Mejor actor de reparto, pero regresó a su casa con las manos vacías. No obstante, su participación estelar en el filme por el cual estaba nominado, Creed (Corazón de campeón), por el que recibió un Globo de Oro, le sirvió para que el público sepa que hay Stallone para rato y que, a diferencia de la mayoría de sus colegas de su edad, el actor que ganó fama interpretando al boxeador más famoso de la historia del cine, puede seguir haciendo papeles principales, los que tanto escasean cuando un actor o una actriz supero los 50 años de edad.

Quizá la permanencia de Stallone en el candelero se deba a la buena comunicación que mantiene con la audiencia, que lo percibe como un tipo normal, como alguien del barrio al que las cosas le fueron bien, pero que no cambiaron su forma simple de ver la vida, la cual le permitió emitir el día de su cumpleaños un comentario como el siguiente: “Mi vida estuvo hecha en un 96% de fracasos y en un 4% de éxitos, pero 'Rocky' fue mi éxito más grande, una de las pocas cosas que hice realmente bien”.

Difícilmente Tom Cruise o Brad Pitt, actores que viven la vida desde la inflación del ego y dependen de la continuidad de éxitos para seguir en primer plano, se animarían a emitir un comentario tan honesto como este, el cual, por analogía, podría compararse al de un futbolista que siempre fue figura secundaria, pero que en la final de la copa del mundo hizo el gol que marcó la diferencia entre ambos equipos.

Con una forma de hablar inconfundible, que oscila entre el estilo propio y el murmullo al borde la incomprensión (producto de una parálisis facial sufrida en la infancia) Stallone impuso un estilo que a esta altura nadie se preocupa de considerarlo bueno o malo; simplemente, no se parece a nada, y con eso basta para separarlo del resto, como esas rarezas que nunca pasan de moda y continúan regresando cuando uno menos lo espera.