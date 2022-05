El motivo por el que Johnny Depp no mira a la cara a Amber Heard en el juicio que los enfrenta

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard ya se ha convertido en un mega show mediático que incluye contenidos externos, muchísimos memes, transmisión continua en vivo y, sobre todo, muchas especulaciones y curiosidades. La más reciente de esas cuestiones se reveló este lunes, cuando una de las abogadas del actor de Piratas del Caribe, durante el testimonio de Heard, le hizo notar una actitud recurrente que ha tenido su exesposo: que este nunca la ha mirado a la cara desde que comenzó el litigio.

Desde que Heard ha dado sus versiones del caso, Depp ha reaccionado a la situación mirando hacia otro lado, escuchando con la cabeza baja o incluso dibujando o escribiendo.

“Señora Heard, ¿se ha dado cuenta que Johnny Depp no le ha mirado a la cara durante todo el juicio?”, le preguntó Camille Vásquez, abogada del actor de 58 años a la protagonista de Aquaman durante su testimonio.

"Usted lo ha mirado muchas veces, ¿no?", continuó la magistrada. "Sí, lo he hecho", aseguró Heard, de 36 años. "¿Y el señor Depp no le ha mirado ni una vez durante este juicio?". "No me di cuenta", contestó la actriz.

AFP

Amber Heard

Más tarde, Vásquez aseguró que Depp "prometió" nunca volver a ver a los ojos a la actriz otra vez.

"¿Eso es cierto?", preguntó la abogada. "No recuerdo si dijo eso", contó la actriz. Tras esa respuesta, la abogada presentó ante la cote un audio de una de las últimas veces que la pareja se había encontrado para hablar, y donde se escucha la voz de la actriz pidiendo que la abrace para despedirse. Luego se escucha la voz de Depp: "Nunca vas a volver a ver mis ojos”

Según había testificado Depp, fue a la reunión con la intención de que ella "se retractara de sus mentiras", según recordó su abogada este lunes. "Él mantiene esa promesa y no la mirará", volvió a explicar Camille Vásquez. "Hasta donde sé, él no puede mirarme", concluyó Heard.

Se estima que el juicio, que ha sido transmitido en vivo desde su inicio, termine la próxima semana.