El motivo por el que le recomendaron al Fata Delgado que dejara de cantar

Fabián "Fata" Delgado, uno de los referentes de la música tropical, enfrentó el diagnóstico de un médico que le sugirió que dejara de dedicarse a la música.

En una entrevista en Algo Contigo, en Canal 4, recordó que hace unos años comenzó a sentir un zumbido en un oído que no lo dejaba dormir. Cuando consultó a un otorrino el pronóstico lo sorprendió: "Me dijo 'capaz que no te podés dedicar más a esto porque no podés estar expuesto a ruidos'. Me fui llorando", recordó.

El cantante tiene tinnitus, que no es una enfermedad de por sí sino un síntoma de que algo está mal en el sistema auditivo y se puede expresar como zumbidos, pitidos, tonos puros, ruido blanco o una combinación; en uno o en ambos oídos.

Delgado lo padece desde 2013, y lo descubrió en una presentación en vivo. “Estaba cantando en un casamiento, faltaban dos canciones. Y de repente perdí el equilibrio. Me vino vértigo. Después de eso fui al médico y me dijeron que era tinnitus, provocado por un trauma acústico, por tantos años de estar expuesto al ruido, a los instrumentos, a las discotecas. Y es algo que no se va a ir nunca”, comentó el cantante a El Observador en una nota de 2021 sobre la prevalencia de este problema auditivo en los músicos.

Se estima que un 17% de la población mundial lo padece, una cifra que extrapolada a Uruguay representa a unas 500 mil personas y se lo conoce como "la enfermedad de los músicos". Puede ser provocado por la pérdida de audición, por el estrés, o por la exposición continua a ruidos fuertes.

Desde su diagnóstico, el artista ajustó algunos detalles de sus presentaciones: "Me recomendaron usar retornos, para los que me tuvieron que tomar el molde del oído, y con eso la estoy llevando mejor", comentó en el programa de televisión.

"Es como el zumbido que te queda un rato después de pasar la noche en un boliche con música fuerte, solo que a mí no se me va", detalló.