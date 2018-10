El MSP ofrece pago complementario a mutualistas que aumenten controles por cáncer de mama

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente del Uruguay y también la principal causa de muerte entre las mujeres. Lo paradójico es que nadie debería morir por esta enfermedad porque existe la cura siempre y cuando se detecte a tiempo. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ubicó el asunto como uno de los principales objetivos sanitarios y pretende influir para que las mujeres adopten el hábito del control periódico regular, algo que hasta ahora no sucede. Y la primera estrategia para conseguirlo es ofrecer beneficios económicos a partir de 2019 a la mutualista que consiga ampliar el umbral de cobertura entre sus afiliadas.

El pago complementario a las instituciones de salud que alcancen metas sanitarias es un recurso que el MSP ya utilizó en 2017 con otras enfermedades oncológicas, como con el cáncer de cuello de útero o el de recto, y obtuvo resultados positivos. Las mutualistas consiguieron que, por ejemplo, en un año aumente un 20% la cantidad de mujeres que se realizan regularmente el PAP, examen que permite encontrar anomalías relacionadas con tumores en el útero. “La idea es que las mujeres tomen consciencia del control periódico que deben realizarse, del auto examen y del pesquisaje a través de la mamografía y la consulta precoz”, dijo el ministro Jorge Basso este miércoles en rueda de prensa.

Están todas las condiciones

El jerarca distinguió que Uruguay es un país que ofrece todos “los tratamientos tecnológicos y terapéuticos que se utilizan en el primer mundo” para curar el cáncer de mama. Pero agregó que de nada sirve si las pacientes no incorporan la conducta de los chequeos médicos habituales, que permitan una detección precoz de la enfermedad y consiguen una mayor efectividad de los tratamientos. “Hay que derribar el miedo que tiene nuestra sociedad a la palabra cáncer. Muchas mujeres no quieren ir al médico para no enterarse si tiene algo para tratar”, insistió el ministro.

La directora del Programa Nacional del Control del Cáncer del MSP, Lucía Delgado, comparó que Estados Unidos tiene una prevalencia de cáncer de mama muy similar a la que se registra en Uruguay. Sin embargo hay una diferencia sustancial: las mujeres norteamericanas mueren menos que las uruguayas y eso se explica, según Delgado, por el escaso chequeo médico. “Hay muchos estudios internacionales que lo confirman: la razón principal de la mortalidad está relacionada al tipo de estilo de vida que se lleve”, apuntó la médica.

Dentro de los hábitos saludables no solo está la buena dieta y el hacer ejercicio. También, insistió la jerarca, se trata hacerse controles que permitan la detección temprana. “En Uruguay se detecta el cáncer de mama, mayoritariamente, en una etapa avanzada y eso significa un menor índice de eficiencia en el control y el tratamiento”, dijo Delgado.

De hecho, ocho de cada 10 diagnósticos se realizan en mujeres mayores de 50 años. “La detención temprana es lo único que ha demostrado la reducción de la mortalidad”, resaltó la médica y comparó que, la efectividad de un tratamiento favorable es del 98% cuando se ubica a las células cancerosas localizadas en la mama, o lo que es lo mismo, en las primeras fases de la enfermedad. Posteriormente, sostuvo, el porcentaje de eficiencia disminuye y se dificulta la complejidad.

¿Qué hacer para llegar a tiempo?

Todas las mujeres deben tener incorporada la disciplina del chequeo anual, o a lo sumo cada dos años, con su médico ginecólogo para corroborar que no hay signos de eventuales complicaciones. La autoevaluación, que consiste en que cada mujer se palpe a sí misma el contorno del seno con el brazo extendido hacia arriba, también es aconsejable.

Las mujeres mayores de 40 años pero menores de 50 deberán hacer un seguimiento con su médico de cabecera para que él determine si es necesario realizare una mamografía, dependiendo de las características particulares de cada paciente. Si la usuaria se encuentra dentro del umbral de normalidad, donde suelen ubicarse casi el 90% de las mujeres, probablemente no deba exponerse a un examen de ese tipo hasta cumplir los 50, dado que el riesgo de la mamografía puede ser menor al beneficio, por temas vinculados a la radicación innecesaria, entre otros aspectos. Pero quien determina eso debe ser, únicamente, el médico tratante. Y desde los 50 a los 69 años se recomiendan a nivel internacional mamografías cada dos años.

En Uruguay la mamografía es gratuita, solo debe abonarse el ticket mutual. Toda mujer tiene derecho a un día de licencia al año para realizarse este chequeo.

“La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer”, concluye la Organización Mundial de la Salud en relación a este patología.