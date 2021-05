El novillo, en su mayor valor desde enero de 2020, tiende a estabilizarse

Los valores por la hacienda gorda tienden a estabilizarse, luego de haber alcanzado máximos en un año y medio, en tanto afloja la presión de compra sobre los ganados de pasto, mientras continúan las faenas de corral con destino a la Cuota 481. Todo eso, con un mercado internacional sólido y perspectivas de firmeza hacia adelante.

El mercado ganadero no mostró demasiados cambios respecto a la semana anterior. Los negocios por novillos buenos generales se concretan entre US$ 3,90 y US$ 3,95 por kilo en cuarta balanza, mientras que por los mejores ganados, en lotes de volumen, se alcanzan y cruzan los US$ 4.

La vaca gorda cotiza en el eje de US$ 3,80 y las vaquillonas alcanzan los US$ 3,88.

Hay disparidad en las cargas, con entradas a planta que van de una a dos semanas, y una demanda más selectiva de acuerdo al estado del ganado, señaló Gabriel Argenti, integrante de Berrutti Negocios Rurales.

Mientras continúe la faena con destino a cuota –prevista hasta los primeros días de junio– los valores se mantendrían sin mayores cambios. La expectativa es que después de eso pueda retomar la senda de suba.

El interés industrial persiste. La faena de vacunos sumó 55.712 cabezas y fue la segunda más alta del año, impulsada por una actividad en novillos que alcanzó máximos de tres años.

Esta semana la noticia regional llegó desde Brasil, con la habilitación de nuevas zonas libres de aftosa sin vacunación en el país norteño, que podría generarle nuevas oportunidades comerciales al país vecino, en particular para la carne con hueso, por ejemplo en China. Y así aumentar la competencia para Uruguay.

El precio internacional de la carne se sigue fortaleciendo. En China hay una demanda ávida mientras se profundiza una nueva ola de peste porcina africana que golpea el stock de cerdos.

Luego del anuncio de Argentina de suspender temporalmente los envíos de carne al exterior, operadores del mercado han propuesto subas de hasta US$ 600 por tonelada de carne vacuna en el país asiático, aunque muchos compradores no han tomado posición. Más allá de la firmeza, surge una cuota de incertidumbre en el principal destino de la carne uruguaya, en los anuncios gubernamentales realizados en la última semana, con medidas que apuntan a bajar el precio de alimentos y metales.

Estados Unidos también registra valores en ascenso para la carne, de la mano de una reactivación del consumo. Y en Europa comienzan a verse señales de recuperación en las puertas del verano, tanto en demanda como en valores.

La efervescencia del mercado internacional se refleja en el precio de exportación de la carne vacuna, por segunda semana consecutiva superó los US$ 4.400 por tonelada. Los valores de las últimas semanas son los mejores desde diciembre de 2019. Y en el acumulado anual el promedio se es US$ 3.877, achicando la brecha con los US$ 3.905 registrados en igual período del año pasado.

El mercado de reposición continúa con buena oferta y demanda selectiva, con preferencias por negocios cortos como novillitos y vacas de invernada que cotizan en el eje de US$ 1,95 y US$ 1,55 por kilo, respectivamente. En el remate de Pantalla Uruguay de esta semana los terneros mostraron estabilidad, con un promedio de US$ 2,28 por kilo en pie, apenas un centavo por debajo del remate anterior.

En lanares la demanda es sostenida y los valores siguen en ascenso. El cordero cotiza entre US$ 3,80 y US$ 3,85 por kilo, los borregos en el eje de US$ 3,80; y la oveja entre US$ 3,50 y US$ 3,55 por kilo.

El mercado para carne ovina también es traccionado por China, país que en marzo alcanzó un récord histórico en las importaciones mensuales de carne ovina y caprina y tuvo un segundo récord en abril.

El precio semanal de exportación de carne ovina promedió US$ 5.023 por tonelada, por encima de los US$ 4.888 de la semana previa. En lo que va del año se llevan exportadas 9.836 toneladas a un precio promedio de US$ 4.741, Más del doble de las 4.667 toneladas enviadas al exterior en el mismo período de 2020. Y en valor, un salto de 8,4% frente a los US$ 4.375 promedio un año atrás.