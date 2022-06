El partido del presidente Castillo le pidió la renuncia irrevocable como militante

El partido marxista-leninista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, ahora será de oposición, anunció este jueves el jefe de su bancada parlamentaria, tras pedidos al mandatario para que renuncie a su militancia.

"No somos bancada oficialista, definitivamente", aseguró a periodistas el legislador Waldemar Cerrón, jefe de la bancada y hermano del líder del partido, Vladimir Cerrón. Aseguró que se ha pedido la renuncia de Castillo no como presidente sino como militante del partido. Una de las razones para el pedido es la no transparencia, la no celeridad que se tiene que dar al pueblo sobre las denuncias y los temas de corrupción en los que se ve envuelto el gobierno.

Explicó que la oposición no se da por capricho, sino por argumentos que repercuten en el país, como la moción de censura al ministro del Interior Dimitri Senmache por la masacre de mineros en Arequipa y los hechos ocurridos en Las Bambas, el conflicto de comunidades campesinas con una minera de cobre. Cerrón anticipó que Perú Libre apoyará la moción.

Por otra parte, sostuvo que Perú Libre actuará como "oposición propositiva", a diferencia de la "oposición obstruccionista" de los partidos de derecha que dominan el Congreso.

"Que nosotros no estemos de acuerdo con algunos términos [del gobierno] significa que podríamos ser una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista", expresó Cerrón. "No somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer".

Aseguró que “cuando no nos parezcan bien los temas que se va a abordar y se atente contra la democracia y la gobernabilidad seremos oposición responsable y apoyaremos lo que se esté haciendo bien”.

También indicó que las puertas de la bancada están abiertas para aquellos congresistas que se retiraron de la misma y que ahora conforman otro grupo parlamentario.

Con respecto a la conformación de la próxima mesa directiva del Congreso, la posición de Perú Libre es que debe ser multipartidaria e integrada por las diversas bancadas parlamentarias.

El anuncio amplía la distancia que separa a Perú Libre de Castillo, que se agudizó el martes luego de que el partido le pidió "renunciar irrevocablemente" a su militancia bajo amenaza de expulsarlo.

La agrupación subraya además que Castillo no ha puesto en marcha el programa del partido ni sus promesas electorales, sino que está "implementando el programa neoliberal perdedor".