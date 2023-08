El peor escenario que proyecta Ancap: refinería 500 días parada y pérdidas por US$ 400 millones

Lejos de apaciguarse, el conflicto sindical en Ancap sigue levantando temperatura. La incorporación de uno o más socios al negocio del pórtland es hoy el foco central de las diferencias

Mientras la empresa sigue adelante con el llamado internacional y la adjudicación podría concretarse sobre finales de año, el sindicato de Ancap exige que la licitación quede sin efecto y la gestión del pórtland continúe exclusivamente en manos de la estatal.

Ese asunto determina que desde hace varias semanas haya medidas sindicales que afectan el funcionamiento de distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, tras un paro sorpresa, el último fin de semana alrededor de 20 estaciones de servicio de todo el país se quedaron sin combustible.

El conflicto del pórtland también estuvo detrás de los problemas de abastecimiento de combustible que tuvo el aeropuerto de Carrasco en la previa de las vacaciones de julio. En esa ocasión el Poder Ejecutivo y Ancap estuvieron a media de hora de tener que comunicar a las aerolíneas que no se podrían cubrir sus necesidades operativas.

Hay otro punto que con el correr de los días va cobrando gravedad. Como informó El Observador, la parada de mantenimiento en la refinería de La Teja no se realizará en los tiempos inicialmente previstos.

El comienzo de los trabajos estaba programado para setiembre, pero como las autorizaciones para el ingreso de contratistas a la refinería que deben firmar funcionarios de Ancap no se han dado con normalidad, las tareas de preparación no se han podido realizar en tiempo y forma. Hoy no se sabe cuándo empezará el mantenimiento.

Proyectan pérdidas millonarias

Diego Battiste

Además, cuando se inicie el mantenimiento tampoco hay certeza de cuánto podría durar. Si los trabajos se realizaran en régimen horario de 24 horas todos los días, la parada debería extenderse por 100 días.

Pero el sindicato ha planteado que si no se suspende la licitación para la asociación integral del pórtland, se trabajará en régimen de 8 horas y de lunes a viernes, sin horas extras. La decisión de no plegarse al régimen especial de trabajo está firme.

Si eso sucede, la refinería debería estar parada 500 días para completar el mantenimiento. Cada día sin producir insume unos US$ 800 mil de pérdidas. Una cuenta sencilla da que con la refinería parada casi un año y medio, las pérdidas por lucro cesante treparían a US$ 400 millones, dijo a El Observador el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, días atrás en un taller para periodistas.

Es el peor escenario que puede trazarse, y aunque parecía lejano hace algunas semanas, hoy no se descarta, a la luz de cómo viene desarrollándose el conflicto.

Pórtland de Ancap con 20 años de números en rojo

Los datos oficiales muestran que las pérdidas acumuladas desde el año 2000 a valores presentes ascienden a más de US$ 760 millones (solo US$ 433 en pérdidas operativas a las que se suman US$ 328 millones por la pérdida de valor de todas las inversiones realizadas), mayores a la capitalización realizada en 2015.

“Si hace 20 años que damos pérdidas en el portland y hace 20 años que todo el mundo mira para el costado, lo que hayan hecho otros a mi no me importa", dijo Stipanicic al programa Sin Vueltas de radio Rural el viernes pasado.

¿Cuándo se apagará la refinería?

Como informó El Observador, la refinería se va a detener el 4 de setiembre, porque así lo marca la planificación logística de gestión de inventarios, de administración de demanda, de producción y de importación de combustibles que fue diseñada de antemano para la parada de mantenimiento.

Pero el cierre podría adelantarse para la semana que viene. El PIT-CNT realizará un paro parcial el próximo 17 de agosto, y dirigentes de Fancap dijeron este jueves que no habrá guardia gremiales ese día, según informó Subrayado.

Si el sindicato no concediera las guardias gremiales para la operación normal de la refinería, la empresa prevé apagar el complejo industrial, vaciar la refinería y pasarla a “condición segura”. La planta no volvería a funcionar dada la cercanía con el mes de setiembre. Al no haber convenio colectivo vigente, no existe un marco normativo sobre guardias gremiales.

El ámbito de negociación entre Ancap y el sindicato en el Ministerio de Trabajo que se había instalado hace varias semanas atrás por varios temas ya no funciona. El sindicato se retiró el mes pasado.

“Queremos un buen socio para Ancap”

Leonardo Carreño

La asociación integral tiene como propósito vincular a Ancap con un socio que aporte fundamentalmente nuevos mercados e integre la operación en Uruguay a una regional, según el ente.

En esta asociación, Ancap tendría una participación de entre el 10% y el 30% y estará regulada por un acuerdo de accionistas que establece que los incumplimientos pueden desembocar en la recompra de las acciones por parte del ente, sin costo y con fuertes multas.

“La verdad que estamos preocupados (por el conflicto), y además vemos que esto se hace como una medida de carácter ideológico, o sea: ‘no me gusta que el gobierno asocie Ancap cementos con un privado, y como estamos en contra de eso empezamos a tomar medidas en todo el abanico de actividades que tiene Ancap’. Son medidas perladas que no son una huelga, que no son un paro, pero que van entorpeciendo y van generando costos en todos lados”, dijo a El Observador el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

“Ojalá tengamos ofertas. Van a ser evaluadas con todo rigor. Queremos un buen socio para Ancap, que esté comprometido a invertir a largo plazo, que esté comprometido a desarrollar el negocio. Es importante decir que los yacimientos de caliza de Ancap no pasan a manos del socio, quedan en manos de Ancap, que le vende la piedra, el mineral que se extrae, así que ahí no hay un riesgo de cambio de propiedad de los yacimientos”, añadió el ministro.