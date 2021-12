El proyecto sobre baterías comerciales que se llevó el premio "Por las mujeres en la ciencia"

Florencia Nobelasco - Especial para Cromo

La investigadora Erika Teliz ganó el premio "Por las mujeres en ciencia" con un proyecto que plantea evaluar la relación de calidad y precio de las baterías comerciales con dos objetivos: transmitir conocimiento a la academia y comenzar un camino de generación de tecnología y materiales nacionales en este rubro.

Teliz es Doctora en Química y lleva más de 10 años dedicándose a la investigación en el área de las baterías recargables. En 2005 realizó un curso optativo de electroquímica experimental como parte de su carrera de grado que le abrió “un mundo nuevo” y quedó totalmente “deslumbrada” con el tipo de trabajo y su potencial para resolver problemas cotidianos. Este año presentó un proyecto al premio nacional “Por las mujeres en la ciencia”, convocado por L’Oréal y UNESCO, y ganó el galardón entre los 26 trabajos postulados.

El proyecto tiene dos objetivos claros, por un lado el testeo de baterías comerciales ya existentes, por otro, diseñar y evaluar la eficiencia de prototipos creados por el propio equipo científico.

El primer objetivo del proyecto, según dijo la investigadora, está “íntimamente relacionado con el compromiso de transferir conocimiento desde la academia al sector productivo, como investigadores damos un paso más”. Actualmente, junto a su equipo de investigación, trabaja con la empresa Wheele, haciendo pruebas a baterías de diferentes proveedores en busca de la que tenga mejor relación capacidad-precio. A partir de diferentes técnicas determinan cuánta vida útil le queda a una batería, si realmente su duración coincide con la que especificó el proveedor y cuáles son las mejores.

“Tenemos un compromiso muy importante de llevar el conocimiento de la academia al sector productivo, es por eso que presentamos este proyecto y queremos dejar muy en claro la capacidad que tiene la academia para resolver problemas del sector productivo”, especificó la ganadora del premio.

El segundo objetivo busca empezar el camino hacia la generación de tecnología y materiales nacionales, aunque la experta reconoce que se está muy lejos de poder competir, la idea es poder formar recursos humanos calificados y eso se logra a través de las investigaciones en “ciencia básica”.

Para cumplir con este propósito, los investigadores estudiarán el perfil energético de diferentes materiales para baterías de litio-ion. Verán cual es el que presenta mejores características y luego diseñarán un prototipo de una batería para estudiar el material en acción y luego compararlo con los dispositivos comerciales.

Según la propia organización del concurso, el premio busca identificar y colaborar con la ejecución de un proyecto protagonizado por una joven científica uruguaya, que se destaque por su dedicación, compromiso, y aporte al desarrollo de la investigación en el país. Para seleccionar a la ganadora se tuvo en cuenta su excelencia académica, la trayectoria de la investigadora responsable, la fortaleza de su equipo de trabajo y su posibilidad de aporte a la solución de problemas nacionales.

“Estar dentro de ese galardón es muy importante para mi carrera como investigadora”, comentó la ganadora a Cromo y añadió que este tipo de premio ayuda a que se visibilice a las mujeres como científicas, “el género no condiciona el aporte académico, la mujer no solo puede hacer ciencia sino que de buen nivel. Esto genera un cambio cultural, que los niños, niñas y adolescentes puedan ver a la mujer como científica, que ese rol no depende del género y es posible desarrollarlo en Uruguay”.

El proyecto que postuló para recibir esa distinción se tituló “Diseño y evaluación de prototipos de baterías Li-ion. Comparación y testeo de baterías comerciales”. Un comité compuesto por 11 especialistas científicas del país llevó adelante la tarea de evaluar y preseleccionar las investigaciones que se presentaron. Desde L’Oréal especificaron que todas las mujeres del comité han sido ganadoras del premio nacional en años anteriores. "Ellas son quienes en base a su gran conocimiento participan del proceso de selección”, comentó Cecilia Cardozo, Corporate Affairs & Engagement Manager de la compañía.

Teliz resaltó que, a pesar de ser la responsable de la investigación, trabaja en colaboración con otros investigadores. “En ciencia, para que el proyecto sea exitoso se necesita mucha formación, nunca una sola persona tiene esa formación” explicó. La especialista trabajará con el “Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica” del que forma parte.

El proyecto tendrá una duración de dos años, pero la experta y su equipo ya venían trabajando en él y a la fecha ya realizaron el 30% de la investigación. Este avance era uno de los requisitos para postularse al premio.

Erika Teliz

Testeo de pilas, uno de los trabajos de la investigadora

Este proyecto gana el premio en un contexto en el que Uruguay ha impulsado políticas públicas que promueven la transición hacia la movilidad eléctrica. En el transporte urbano hay ómnibus y taxis eléctricos e híbridos. Teliz comentó que algo central en el desarrollo y la viabilidad del transporte eléctrico es la batería, que está directamente vinculada con la autonomía y el precio final del vehículo. “La batería se lleva un gran porcentaje del precio final”, añadió.

Poder resolver estos desafíos implica “abordajes electroquímicos de ciencia básica aplicados al uso tecnológico”, y de eso se trata su investigación.

Sobre Erika Teliz

Se desarrolla en el área de Conversión Electroquímica de Energía. Es Licenciada en Bioquímica por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), Magíster y Doctora en Química por la Facultad de Química (Udelar), actualmente es docente e investigadora a tiempo completo del Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica de Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias. Es responsable por la línea de investigación de baterías recargables y colabora con la investigación en “hidrógeno verde”. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, dirigido tesis de estudiantes de grado y posgrado. Posee 26 artículos publicados en revistas científicas internacionales, así como numerosas presentaciones en congresos.