Arreglo del puente de Carmelo dependerá de la extracción de los barcos, dijo Rossi

La reparación del puente de Carmelo dependerá del retiro de los barcos que quedaron trancados en la estructura, aseguró en conferencia de prensa el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. El puente se rompió luego de que tres embarcaciones abandonadas impactaran contra él el pasado fin de semana.

"Los daños son importantes, se podría reparar en algunos días de trabajo pero no se puede porque hay uno de los barcos que está colgado del pilote central", informó el ministro. La reparación del puente depende de ese barco porque no se pueden sacar los otros dos antes ante el peligro de derrumbe. "Hay que sacarlos cuidando que no haya un nuevo golpe que pone en peligro la estructura del puente", agregó Rossi.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas maneja la opción de retirar los barcos haciéndolos flotar. Si lograran hacerlo, luego los tirarían y los amarrarían en un lugar, que no sería el definitivo. Eso permitirá establecer trabajar en la restitución del puente y resolver la situación de la población de Carmelo, según la cartera.

Si el intento fracasa, el barco será desguazado en el lugar, lo que según Rossi generará "mugre" en la zona y alargará los tiempos de reparación del puente. .

Asimismo, la cartera informó que presentará una denuncia penal contra los dueños de los barcos que impactaron contra el puente, así como a la compañía que maneja el astillero en el que estaban amarrados.