El ranking de los salarios mínimos en América Latina para 2022

Para una gran cantidad de trabajadores en América Latina, el nuevo año trajo consigo un reajuste del salario mínimo legal. Este es el caso de México, que a pesar de contar con un incremento del 22% del salario mínimo a partir del mes de enero, éste representa casi la mitad del ingreso garantizado por ley, por ejemplo, en Ecuador.

En diciembre de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo aumentaría de 141,70 a 172,87 pesos mexicanos por día, lo que equivale a unos US$ 256 por mes, según las estimaciones de Bloomberg Línea, basadas en la cotización del dólar vigente el 3 de enero.

El gobierno de Brasil hizo lo propio a finales de diciembre, aumentando el salario mínimo un poco más del 10% hasta alcanzar los 1.212 reales, equivalente a unos US$ 214. A pesar de este incremento, el ingreso mínimo legal de un trabajador brasileño sigue siendo uno de los más bajos de la región.

De los países analizados en esta infografía de Statista, Ecuador cuenta con el salario mínimo más alto, que totaliza unos US$ 425 por mes en enero de 2022. Otros de los países latinoamericanos que garantizan un nivel de ingresos relativamente alto a los trabajadores son Chile, cuyo salario mínimo alcanza los 350.000 pesos chilenos (unos US$ 411 por mes) según los últimos datos de la Dirección del Trabajo, y Panamá, donde un trabajador en una pequeña empresa obtiene, como mínimo, US$ 326 dólares por mes, y uno de una gran empresa, alrededor de US$ 403 dólares mensuales.

En Colombia rige un piso salarial de un millón de pesos colombianos, lo que equivale a unos US$ 244 (excluyendo el subsidio del transporte).

Estas estimaciones se basan en valores nominales, es decir, no están ajustadas en función del poder de compra en cada economía. Por lo tanto, la comparación puede parecer muchas veces injusta. Aún así, en esta región del mundo destaca Venezuela por su extrema diferencia con el resto, ya que su salario mínimo de 10 bolívares digitales equivale a unos US$ 2,18, tomando como base el tipo de cambio del 3 de enero del Banco Central de ese país. Con dicho monto, un ciudadano venezolano podría adquirir apenas una docena de huevos o medio kilo de carne molida, según apunta el portal Bloomberg Línea.

Para el caso de Uruguay que no está incluido en este ranking, el salario mínimo ajustó 8% en diciembre pasado y desde enero se ubica en $ 19.364, equivalentes a unos US$ 435 según el tipo de cambio actual. Así ocuparía el primer lugar en comparación a los países que integran esta lista.