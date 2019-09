El regreso de Full Play, la ausencia de Tenfield y la aparición de tres nuevos jugadores

El mercado de los derechos de televisión de la selección tiene nuevos jugadores. Sin Full Play, fuera de acción tras los escándalos de corrupción en FIFA de 2015, el llamado que realizó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para comercializar sus nueve partidos de las Eliminatorias para el Mundial de 2022 puso en escena a tres empresas: la española MediaPro, la argentina TyC Sports y la ecuatoriana TLT.

Las tres se interesaron en adquirir los derechos de los partidos de Uruguay, en el llamado que venció el miércoles, y desde la AUF explicaron a Referí que las ofertas deben mejorarse. Para ello negociarán en los próximos días. El plazo para expedirse son 10 días hábiles, que vencen el miércoles 18.

Para las Eliminatorias de 2018 fue Full Play la que adquirió los partidos de todas las asociaciones y negoció en cada país. En el caso de Uruguay, le ofreció US$ 6.000.000 por los derechos de los nueve partidos que jugaba la AUF de local y le cedió los otros 81 partidos que conforman el calendario del torneo. Esos encuentros y los nueve de Uruguay fueron los que la AUF comercializó en el mercado local y por el que logró US$ 12.000.000 hace cuatro años, para completar US$ 18.000.000 por las eliminatorias.

En esta ocasión, la AUF abrió la licitación y no les puso límites a los oferentes. Permitió que cada uno de los interesados en los derechos pudiera presentar una oferta total o parcial. Por esa razón, este miércoles, cuando se abrieron los tres sobres que se presentaron a la licitación de la AUF, cada una de las empresas hizo su planteamiento. Algunas de ellas, ofrecen los mismos partidos como forma de pago.

A raíz de esta situación, la Comisión de Derechos Audiovisuales de la AUF solicitó un estudio comparativo de lo que ofrece cada empresa para analizar en profundidad todas las propuestas y valorar cuáles son las más convenientes.

Leonardo Carreño

“Brindar detalles acerca de lo que ofrece una y otra empresa es todo un tema y seguramente no seamos precisos, porque las propuestas son complejas”, dijo uno de los dirigentes que integra la comisión y que fue consultado por la AUF.

Por ejemplo, explicaron a Referí, TyC ofertó por los partidos Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil y la comercialización de esos partidos en el resto del mundo, excepto en Sudamérica. Para ello presentó una propuesta que incluye un pago en efectivo y los derechos del resto de los partidos que juega Argentina y Brasil.

MediaPro y TLT realizaron sus planteamientos, que en algunos de los casos incluye, además de dinero, el compromiso a ceder los 81 encuentros. ¿Por qué solo compromiso? Porque en todas las propuestas que recibió AUF ninguno de los oferentes tiene los mercados de Perú y Venezuela.

¿Cómo funciona la venta de estos derechos? La AUF vende sus nueve partidos como local y como parte de la negociación recibe dinero y los derechos de los otros partidos de las Eliminatorias para negociar en el mercado local.

¿Cómo sigue la negociación? El neutral de la AUF, Julián Moreno, explicó a Referí que el primer paso será analizar las ofertas. Luego, ingresarán en una etapa de negociación con las empresas que ofertaron.

“Debemos analizar qué tipo de ofertas son convenientes y cuáles debemos mejorar”, dijo el dirigente que tras ser consultado acerca de si fueron favorables o no, respondió: “Cada uno hace sus conjeturas. Entiendo que estas ofertas que presentaron deben mejorarse”.

Consultado acerca de si podía hablar de los valores ofrecidos, dijo que no lo permitía la confidencialidad. De todas formas, manifestó que la apertura de los sobres se hizo ante escribano público y que todo el proceso es transparente, con las reservas del caso en la información. “Después de completar el proceso todos podrán controlar qué fue lo que se hizo. Todos los integrantes del Congreso podrán hacerlo”, agregó.

Las Eliminatorias comenzarán en marzo del próximo año.

Full Play no pudo frenar la licitación

Días previos a que venciera el plazo, Full Play, que no tiene actividad comercial desde que quedó expuesta tras el escándalo de corrupción en el fútbol y que sus directores terminaran en prisión, reclamó ante la Justicia a través de una medida cautelar la prioridad de ofertar que la AUF le firmó en ocasión de suscribir los acuerdos por las Eliminatorias del Mundial 2018.

Esto derivó en que Moreno y el abogado de la AUF, Guillermo Piedracueva, se presentaran ante el juzgado con la documentación de la Asociación.

Leonardo Carreño

“Quisieron suspender la licitación e hicimos la defensa correspondiente. Quienes hicieron esto estarían en connivencia con una empresa local”, explicó Moreno a Referí aunque prefirió no dar más detalles al respecto.

Sobre la actuación frente a esta situación y la decisión de la Justicia, el dirigente dijo a Referí: “El juez desestimó de plano la pretensión y la AUF salió satisfecha porque se puso coto a un intento extemporáneo de deslealtad y mala fe para afectar los derechos de la AUF”.

Tenfield, los cableoperadores y Full Play

Paralelamente a la negociación de los derechos de los nueve partidos de Uruguay de local para el exterior, la AUF sacó al mercado los derechos de TV de los seis amistosos que este semestre jugará en fecha FIFA. Lo hizo con un paquete cerrado (producto terminado con publicidad incluida) que no tuvo oferentes para la televisión por cable. Recibió dos propuestas para streaming: Antel y Poipes.

Tras una larga reunión los neutrales optaron por la oferta de Antel que lo transmitirá a través de su señal de Vera +. Uno de los neutrales presentes informó a Referí que el partido no será emitido por Canal 5 ni TV Ciudad.

"No podemos darle a los cableoperadores gratis el producto por el que se negaron a ofertar", dijo la fuente consultada.

Dado que a nivel de cableoperadores no se registraron ofertas, y ante la posibilidad que lo hagan a futuro, la AUF decidió volver a hacer un llamado solamente a ese nivel para los próximos cuatro amistosos de este año.

El dato que se confirma es que Tenfield, que hasta 2018 adquiría los derechos de estos partidos, no presentó oferta.

Esto marca un cambio con respecto al tradicional modo de ver a Uruguay. El partido solo se podrá ver por dispositivos móviles o en PC por veramas.com.uy.

¿Por qué no hubo propuestas para la televisión por cable? Edgard Welker, director de Cable Plus, brindó su mirada: “No ofertamos porque es un producto que desde sus orígenes lo recibimos por VTV. Durante los últimos 20 años fue así, de la misma forma, sin pagar un plus más allá de lo que se paga. Los cables están en una situación que no es ajena al país y no pueden cargar costos extras a los que ya tienen. Además, en este caso es muy difícil comprar un producto que es puro costo”.

Leonardo Carreño

Por su parte, Moreno dijo en La Oral Deportivo de AM 970: “Partimos de la base que estamos en un mercado monopólico. Hicimos un llamado a licitación, de acuerdo a lo que establece el estatuto, a la red de cable operadores de todo el país, que son más de 200 empresas y en algunos casos ya pasaban los partidos del interior. Iban a participar (en la licitación), pero sabemos que les dijeron que prácticamente si pasaban estos partidos les cortaban las emisiones de los fines de semana del fútbol uruguayo (de Tenfield). Este tema no depende de nosotros. Tuvieron la posibilidad y ninguna empresa se presentó. ¿Qué raro? De 210, ¡ninguna se presentó! ¿No es raro en un mercado que normalmente es competitivo? Y donde todos se pelean por tener la mejor programación porque de eso depende el número de abonados. Pero ninguno se presentó”.

Dijo el dirigente que el mercado no haya respondido “no es una sorpresa para nosotros, era factible que pudiera suceder”.

Las diferencias entre la AUF y Tenfield se profundizaron en los gobiernos de Sebastián Bauzá y Wilmar Valdez, y con la llegada de Ignacio Alonso, terminaron de distanciarse porque el nuevo presidente llegó sin el apoyo de la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo.