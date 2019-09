Malestar de Nacional por medida de la Comisión Disciplinaria con bandera de Peñarol

En Nacional no fue bien recibida la medida adoptada por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de archivar la denuncia realizada por la Comisión de Seguridad por la bandera que colgaron hinchas de Peñarol en la Tribuna Ámsterdam durante el clásico del domingo.

La bandera que apareció en el tejido con la leyenda “Hasta adentro del Parque” estuvo durante todo el partido y fue el único trapo en el sector carbonero.

Desde la Comisión Disciplinaria explicaron a Referí las razones por las que archivaron el caso: "No encontramos méritos para determinar la responsabilidad objetiva del club porque la interpretación del tenor de lo que decía la bandera es muy amplia".

También señalaron que los miembros discutieron sobre qué podía significar la bandera sin llegar a un consenso porque admitía “varias interpretaciones”. “El contenido ofensivo no es categórico y en definitiva no se sabe a qué se refiere por lo que no vislumbramos intencionalidad ofensiva porque no estaba claro y no podemos fallar en base a supuestos", expresaron.

Desde la comisión también indicaron que una de las interpretaciones podía ser que aludiera al resultado del pasado clásico femenino disputado en el Gran Parque Central que terminó con triunfo de Peñarol y vuelta olímpica en el feudo tricolor, el mismo día que los hinchas de Peñarol emboscaron a parciales albos.

"No quedó claro a qué se refería y no vislumbramos intencionalidad ofensiva", dijeron desde la Comisión Disciplinaria de la AUF.

Malestar tricolor

Para muchos hinchas tricolores la bandera se refiere a los hechos ocurridos antes de ese clásico femenino, que se jugó el 20 de julio, en el que parciales identificados con los colores de Peñarol violaron el protocolo de seguridad y las rutas asignadas para cada una de las hinchadas, saquearon un puesto de venta de indumentaria de Nacional y llegaron a la zona de acceso de los albos agrediendo a familias con mujeres y niños incluidos.

Luego de conocerse la resolución de la comisión, en las redes sociales hinchas de Nacional divulgaron un video de la irrupción de los parciales mirasoles el día del clásico en el que se escucha en varios momentos cuando dicen “hasta adentro del Parque les damos”.

Son la vergüenza del Uruguay; ellos y quienes los encubren pic.twitter.com/sw4Rgkgt2m — decano (@decanocom) September 3, 2019

El malestar llegó hasta el dirigente tricolor, Gustavo Amoza, tesorero del club, quien en Twitter se refirió al fallo de la Comisión Disciplinaria y al mensaje de la bandera. “Lo que pasa que para entenderla hay que tener cuarto aprobado”, escribió.

Lo que pasa que para entenderla hay que tener cuarto aprobado — Gustavo Amoza (@AmozaGustavo) September 3, 2019

La comisión directiva de Nacional se reunirá esta tarde y tendrá sobre el mesa este tema, que puede ser considerado por el malestar que generó en la interna del club la decisión del tribunal.