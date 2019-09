Se archivó la denuncia por la bandera que colgaron hinchas de Peñarol

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) archivó la denuncia realizada por la comisión de seguridad contra la hinchada de Peñarol por entrar una bandera con la inscripción "Hasta adentro del Parque" en el clásico que el domingo el tricolor ganó por 3 a 0.

"No encontramos méritos para determinar la responsabilidad objetiva del club porque la interpretación del tenor de lo que decía la bandera es muy amplia", dijeron a Referí desde la Comisión Disciplinaria.

Los miembros del Tribunal discutieron a qué podía referirse la bandera sin llegar a un consenso. "Creo que admite varias interpretaciones, el contenido ofensivo no es categórico y en definitiva no se sabe a qué se refiere por lo que no vislumbramos intencionalidad ofensiva porque no estaba claro y no podemos fallar en base a supuestos", expresaron.

Para algunos hinchas la bandera se refería a los hechos acaecidos el 20 de julio con anterioridad al clásico femenino jugado en el Gran Parque Central donde un grupo identificado con los colores de Peñarol violó el protocolo de seguridad y las rutas asignadas para cada una de las hinchadas, saqueó un puesto de venta de indumentaria de Nacional y llegó a la zona de acceso de los parciales tricolores agrediendo a familias con mujeres y niños incluidos.

Sin embargo, en la Comisión también se interpretó que la bandera podía aludir al resultado del partido que terminó con triunfo de Peñarol y vuelta olímpica en el feudo tricolor.