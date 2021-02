El relato del granjero de Salto que perdió casi todo con la turbonada

Uno de los granjeros perjudicados por la turbonada que hubo hace algunos días en Salto relató a El Observador lo que sucedió: “Fue horrible, una franja de la turbonada pasó y agarró mis invernáculos, fueron 3.000 metros cuadrados los que arrancó casi en su totalidad, tres galpones de 1.000 metros cuadrados cada uno, dos que tenían tomates y uno con chaucha en plena producción”.

Notoriamente triste por lo ocurrido, explicó que estima que el costo de reconstrucción de cada invernáculo será de unos US$ 6.000. Y lo peor es que no tiene seguros, en su momento los tuvo, pero no los pudo seguir pagando, mencionó.

Lo que pasó

El sábado 30 de enero una turbonada pasó por el departamento de Salto y afectó a varias producciones hortifrutícolas.

En la zona de Villa Constitución, uno de los tradicionales polos productivos en el litoral norte, fueron 20 los productores que vieron sus galpones e invernáculos afectados de modo total o parcial, según información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Ariel De María, uno de los granjeros damnificados, quien vive a un kilómetro y medio del pueblo Villa Constitución, contó a El Observador que perdió 15.000 kilos de tomates “que hace poquitos días había empezado a cosechar”, además de la producción de chauchas, como se mencionó. Este productor comercializa sus cosechas enviándolas al Mercado Modelo.

Ariel De María

La turbonada pasó sobre Villa Constitución a la hora 14 de ese día, y no duró más de siete minutos, comentó el granjero. Pero fue "terrible" el destrozo que hizo.

“Parecía que subía y bajaba. Por ejemplo, al lado de mi casa hay invernáculos de un vecino y no les hizo nada, pero a una vecina que vive más adelante le destrozó todo”, contó.

Ariel De María

En esa zona tradicionalmente se llevaban a cabo cultivos de zapallitos, aunque la producción se ha ido diversificando hacia el morrón, los tomates cherry y las chauchas, detalla un comunicado del MGAP.

“Ahora va a ser difícil levantarse, a mí prácticamente me rompió todo. Tendré que empezar de nuevo y hoy por hoy no está fácil para empezar de vuelta con todo caro”, lamentó el productor.

Según informó De María, desde 2020 no cuenta con seguro por daños en su granja.

MGAP e intendencia ayudarán

En una gira que autoridades del MGAP realizaron por el norte del país esta semana, el ministro Carlos María Uriarte y el titular de la Dirección General de la Granja (Digegra), Nicolás Chiesa, visitaron a los productores afectados para evaluar los daños y trasmitirles su apoyo en un momento tan complicado.

#AHORA El Ministro Carlos María Uriarte y el Director de la Granja Nicolás Chiesa junto a un grupo de productores evaluando los daños provocados por la turbonada en villa constitución pic.twitter.com/4UQ4b2tUKW — MGAP (@MGAPUruguay) February 4, 2021

Según detalló la Intendencia de Salto, mediante un comunicado, el viento también generó daños en otras localidades, como Belén, Termas del Arapey y Cuchilla de Salto, con ráfagas que alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

Ariel De María

También se indicó que la intendencia puso en funcionamiento el aserradero móvil que se encuentra en el Parque del Lago, donde se fabricarán postes de pino y eucaliptus para reparar las esctructuras dañadas total o parcialmente.

El intendente, Andrés Lima, destacó la tarea de los funcionarios del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y del Departamento de Descentralización que el día después del evento climático adverso relevaron los daños para elevar un informe al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y al MGAP.

De María comentó que, además de la ayuda que se comprometió a brindar la Intendencia, “el ministro quedó de hacer unas gestiones por el nylon”.

Uriarte también acordó con los productores que desde el MGAP se buscaría una línea de crédito por Microfinanzas (BROU) y "otro canal a ver si se podía conseguir por otra vía" la ayuda para algunos productores que no podrían acceder al crédito por no estar registrados.