El resumen del año de Spotify: estos son los artistas y las canciones más escuchadas del 2020

Sucede en casi todos los ámbitos y rubros, pero desde hace algunos años Spotify también lo hace: cada diciembre, la plataforma de streaming de música le permite a sus usuarios reunir los artistas que más escuchó a lo largo del año, sus canciones con más reproducciones, sus podcast favoritos y más. Pero además de esta función adaptada a cada usuario –que se puede chequear ingresando a la página principal de la plataforma– también se publican los números globales de los últimos 12 meses.

Es así que en 2020, por ejemplo, el artista más escuchado del mundo es el trapero puertorriqueño Bad Bunny, que a lo largo del año obtuvo más de 8 millones de reproducciones en la plataforma. A su vez, su último disco YHLQMDLG es el álbum más escuchado y tuvo más de 3.300 millones de escuchas. La lista de discos más escuchados se completa con After Hours de The Weeknd, Hollywood's Bleeding de Post Malone, Fine Line de Harry Styles y Future Nostalgia de Dua Lipa.

En la categoría de artistas más escuchados, a Bad Bunny lo siguen el canadiense Drake, el colombiano J Balvin, Juice WRLD junto a Marshmello y cierra The Weeknd. El top 10 cierra con BTS, Billie Eilish, Taylor Swift, Post Malone y Travis Scott.

Las canciones más escuchadas del año fueron Blinding Lights de The Weeknd, Dance Monkey de Tones and I, The Box de Roddy Rich, Roses de SAINt JHN y Don't Start Now de Dua Lipa.

El Spotify Wrapped –así se titula el ranking– también se divide por países, y es así como podemos saber que en Uruguay, las cinco canciones más escuchadas del 2020 fueron Tusa de Karol G, Hawai de Maluma, Favorito de Camilo, La Jeepeta de Nio García y Anuel AA y Hola de Dalex y Lenny Tavárez.

Los cinco artistas más escuchados entre los usuarios de Spotify en Uruguay fueron Bad Bunny, J Balvin, Sech, Anuel AA y Ozuna.

Spotify también es la tierra de los podcast, y en ese rubro a nivel mundial hubo un claro dominador: es el de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, que apenas fue lanzado hace cuatro meses.