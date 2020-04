El rol del líder en el trabajo a distancia

Hoy muchas empresas están adoptando el trabajo a distancia. Lo que era un beneficio para algunas empresas en particular hoy es una necesidad inclusive para muchas pymes.

El trabajo a distancia o teletrabajo implica un conjunto de desafíos, muchos son logísticos y es en lo que muchos se centran.

A mi entender, el desafío más grande es el cambio en el esquema de liderazgo.

Muchas empresas están atadas a un esquema «industrial» de comando y control, donde el líder decreta lo que hay que hacer, como hay que hacerlo, cuándo y luego controla que eso se haya hecho.

Ese esquema no funciona en el mundo del trabajo a distancia. Me animaría a decir que ese esquema no funciona nunca de manera eficiente en el largo plazo.

Usualmente termina pasando que el empleado se enfoca más en demostrar que está trabajando que en trabajar en sí. Los indicadores no son los adecuados, medimos por horas de trabajo y no por resultados.

La alternativa son las metodologías de delegación, donde el rol del líder cambia radicalmente.

Ahora un líder se transforma en quién muestra el camino y se enfoca en el desarrollo de los liderados.

El líder es el mejor entre sus pares y vela por la seguridad de su equipo.

En ese sentido un conjunto de metodologías se pueden usar para dejar de lado el comando y control y empoderar a nuestros colaboradores.

