El rugby empieza el largo y lento camino de regreso

El rugby comenzó el lento camino de vuelta en Uruguay. Siguiendo lo establecido en el protocolo de la Secretaría de Deportes, la Unión de Rugby del Uruguay habló en la semana, vía teleconferencia, con los presidentes de los clubes y habilitó la vuelta a los trabajos, pero siempre de forma individual, sin pelota ni materiales y en solitario, respetando el distanciamiento mínimo de 2 metros entre deportistas a la hora de entrenar. La idea es volver a mover a los jugadores, de manera de dejar atrás las consecuencias físicas y mentales del encierro, y esperar la autorización oficial de las siguientes etapas para aumentar la intensidad.

Algunos clubes (Carrasco Polo y Seminario, por ejemplo) ya empezaron, otros aún no. Cada institución tiene la libertad de decidir cuando hacerlo, de acuerdo a los recursos con los que cuentan para cumplir con los requisitos exigidos: espacio para entrenar con separación, profesores para supervisar los trabajos, medidas de seguridad para personal médico y para tomar la temperatura a cada deportista que ingrese al club. En esta etapa no se pueden usar vestuarios ni gimnasios.

La URU tiene su propio protocolo, elaborado por el jefe médico Marcelo Santurio, donde se establece paso por paso todos los requisitos para poder entrenar de forma segura. Consta de cuatro pasos

1) Fase previa o de preparación a los entrenamientos.

2) Fase de entrenamientos en solitario.

3) Fase de entrenamientos por grupos.

4) Fase de entrenamientos colectivos

Los clubes están entre la fase 1 y 2.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA PROGRESIVA A LA PRACTICA DE RUGBY EN DIFERENTES INSTITUCIONES DEL U... by ignaciochans on Scribd

En la semana, la URU envió una comunicación oficial a los clubes, firmada por el secretatio Fabio Magno, en la que expresaba esa autorización a iniciar trabajos aunque llamaba a respetar los lineamientos de la SND. "Queremos aclarar e informarles, que siguiendo las recomendaciones de la Secretaría Nacional de Deportes, no nos encontramos aún en la fase que esté permitida la práctica del rugby, con pelota, contacto y materiales, así como tampoco está permitido la utilización de vestuarios y gimnasios. Siguiendo las mismas recomendaciones de la Secretaría Nacional de Deportes, queremos también informarles lo que se ha flexibilizado es el entrenamiento físico de manera individual de los deportistas, en espacios abiertos y con la responsabilidad de cumplir con todas las indicaciones de protocolo sanitario, respecto al distanciamiento mínimo entre las personas, higiene y limpieza, y otras recomendaciones, de todos los actores, deportistas, Staff y directivos".

¿Cuándo volvería la competencia? Aún no hay certezas. Tampoco sobre cuándo se podrá dar un paso hacia la siguiente fase, que permita trabajar con materiales y en grupos pequeños, sobre todo porque la SND puso al rugby último en la fila de deportes que podrán volver, por su alto contacto.

La esperanza entre los dirigentes de la URU es poder volver a jugar en agosto-setiembre, pero no deja de ser un deseo. Dependerá que la evolución de la enfermedad siga el buen camino que mantiene hasta ahora. Este viernes el país tenía 114 personas infectadas, al mismo nivel que el 20 de marzo, cuando se llevaba una semana de casos detectados en Uruguay.

¿Y Los Teros?

El plan del hub del Charrúa para competencias regionales de selecciones sigue en pie, pero está más difícil que cuando se conoció la noticia, porque los países vecinos están más complicados que hace un mes. Si bien no está descartada, la Americas Rugby Championship es impensable, por los largos viajes, lo complicado de las conexiones, las eventuales cuarentenas de los viajeros y lo complicado que también está la situación sanitaria los países del norte (además de que la tensión aún está en el aire tras las elecciones de WR y el voto de Canadá a Beaumont).

De todos modos, durante este tiempo Los Teros no dejaron de entrenar de forma remota, y se quiere avanzar para que en los próximos días puedan hacerlo con el mismo protocolo de fase 1 de los clubes: con distanciamiento y sin materiales.

En cuanto a lo económico, si bien hubo recortes importantes y envíos a seguro de paro de personal deportivo y del estadio, el objetivo es volver a abonarle en el segundo semestre a los jugadores, especialmente a los más grandes, que apostaron por el rugby profesional como sustento. Los contratos de los jugadores de Peñarol de terminaron en abril, aunque se les siguió pagando la facultad a todos aquellos que son parte del acuerdo con la Universidad de Montevideo.

Las nuevas reglas

El jueves World Rugby anunció un paquete de reglas temporales, optativas por país, para facilitar la vuelta a la actividad. Varios países y torneos (Nueva Zelanda, Inglaterra, Gales, la Premiership inglesa) dijeron que no las utilizarán. En la URU aún no se analizó, aunque en principio no parece haber ambiente para aplicarlas, salvo algún caso aislado.