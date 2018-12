El sismo, el desconcierto y otras perlas en la cumbre del G20

Desde el día previo al lanzamiento oficial de la cumbre, diferentes desprolijidades lograron marcar la organización del evento. El periodista canadiense, John Kirton, un destacado reportero con amplia trayectoria en la cobertura de estos encuentros mundiales, fue una de las primeras víctimas de la inseguridad porteña. Fue asaltado y golpeado con violencia en el límite entre San Nicolás y Puerto Madero. Situaciones similares se dieron con otros periodistas.

Pero ese no fue el único bochorno de la previa. El viernes por la mañana, minutos después de que Donald Trump ingresara a la casa Rosada, la policía no supo explicar cómo apareció una mochila negra en la plaza de Mayo, y el escuadrón especializado en explosivos se trasladó hasta el lugar para determinar qué había dentro del bolso sospechoso. Un par de horas más tarde se localizaron ocho bombas molotov puestas sobre un taxi completamente incendiado. Y el estrés de los organizadores subió de tono cuando las autoridades confirmaron que un sismo de 3.8 grados de magnitud acechó la provincia de Buenos Aires, algo que según informó TN no sucedía hace cien años en Buenos Aires.

Algunos presidentes también fueron noticia por eventos extraordinarios. El mandatario de Francia, Emmanuel Macron y la primera dama, Brigitte Macron, descendieron del avión que los trajo hasta la Argentina el jueves, pero nadie los estaba esperando.

Otro imprevisto sufrió la canciller Alemana, Angela Merkel, quien luego de haber pasado más de una hora de vuelo en dirección a Argentina, su avión tuvo que aterrizar de improviso porque el piloto detectó graves fallas técnicas que harían inseguro su viaje transatlántico, lo que provocó que tuviera que viajar en un vuelo comercial. Y Trump fue uno de los que dio la nota: protestó porque no funcionaba el aparato de traducción simultánea después el encuentro con Macri, y dejó al presidente desconcertado cuando, luego de darse la mano, en lugar de quedarse para posar para la foto oficial, se fue sin hacerle caso cuando lo llamó. La última perla: al cierre de esta edición, el wifi seguía sin funcionar correctamente.