El subsidio del boleto para construir shoppings, una reforma "sin resultados" y el agujero del supergás en las cuentas de Ancap

El futuro de los combustibles. Ese fue el tema central de la conferencia que el miércoles por la noche reunió en la rural del Prado al ex senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, al técnico agropecuario, José Luis Matonte, al economista Aldo Lema y al presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

Durante su presentación, Bordaberry insistió en que es necesario hablar de lo que va a pasar en el futuro y “aprender” de las lecciones del pasado. “Los monopolios son muy malos porque permiten las ineficiencias, y acá en Uruguay siempre queremos tener el monopolio, tanto públicos como privados. Creo que los precios actuales reflejan ineficiencias y otros sobrecostos. Tratemos de no tener monopolios en el futuro”, dijo.

En otro punto, Bordaberry apuntó contra el Fideicomiso de Administración del Boleto creado en 2006, que hoy pesa sobre el precio del gasoil. “¿Por qué los señores del arroz tienen que estar subsidiando las ineficiencias de la intendencia de Montevideo o de las compañías de ómnibus que al final del día se hacen shopping centers. Esos eran los que pedían rentabilidad o muerte y nos dejan este nudo que hay que desatar”, dijo.

“Me parece bueno hablar del futuro del combustible y no del presente. ¿Ancap tiene futuro?, se preguntó, y llamó a mirar qué está pasando en otros países del mundo, donde se proyecta que en 2040 dos de cada tres vehículos serán eléctricos. Según dijo, Uruguay tiene la oportunidad de avanzar en la movilidad eléctrica y aprovechar lo que definió como “exceso de inversión en generación”. También dijo que en países de Asia ya se habla sobre “la ola del hidrógeno”.

“No quiero ser Alejandro Stipanicic. Ancap está en problemas. En el mejor de los escenarios su negocio se va a achicar. La movilidad eléctrica y el hidrógeno le van a comer parte del mercado. Vamos a pasar por La Teja y va a haber un desarrollo urbanístico. El país tiene la posibilidad de pasarse a una movilidad más barata y amigable”, insistió. Por último, Bordaberry llamó a evitar monopolios en la generación de nuevos combustibles como el hidrógeno verde.

Leonardo Carreño

Refinería de La Teja.

Reforma sin resultados

A su turno, Matonte recordó que inicialmente en el compromiso programático de los socios de la coalición se hablaba de ser competitivo en los precios, tanto a nivel local como en el mundo, pero aseguró que con la reforma actual “el problema es que no se está yendo a converger a los Precios de Paridad de Importación”. Además, dijo que el sistema deja ventanas para la “discrecionalidad de precios” desde el Poder Ejecutivo.

Sobre la hoja de ruta que el gobierno planea desarrollar en un plazo de tres años y las nuevas regulaciones asociadas, Matonte afirmó que “es raro que se estén pensando imposiciones en un país libre”, como que las estaciones tengan que presentar estados contables a la Ursea para determinar “qué es lo que gana” un estacionero.

“Se está poniendo mucho énfasis en tramos de la cadena que no van a bajar el precio final. (…) Viendo que la reforma no está dando resultados se debería volver a trabajar en lo que inicialmente se planteó el gobierno, y hablando en serio”, afirmó.

Además, se refirió a la necesidad de que haya un “cambio en la visión política” del tema y “comprendiendo” que se debe hacer foco en el consumidor y no en una empresa. Matonte afirmó que la competencia debe ser en todos los tramos de la cadena. “Se debe permitir que Ancap pueda competir. No puede continuar acoplada al poder político”, dijo. “Espero que no nos llegue la noche sin haber tomado el camino correcto”, añadió.

¿Cómo abaratar los combustibles?

El economista Lema, dijo que para determinar si los precios de los combustibles son caros hay que mirar a países de “condiciones similares” a Uruguay, y no a Argentina y a Brasil. A modo de ejemplo los comparó con Chile: el país está un 39% más caro en el precio de la nafta y 34% en el precio del gasoil.

Según señaló, los precios de PPI que se están usando son parecidos en Uruguay y Chile, pero existen diferencias en los valores finales, principalmente por los sobrecostos de Ancap (factor x) y temas vinculados a distribución y comercialización, a lo que hay que sumar el fideicomiso al boleto en el caso del gasoil.

¿Cómo podrían abaratarse? Lema dijo que los “esfuerzos” deberían apuntar a buscar ganancias en los puntos antes mencionados, porque por el lado de los impuestos es “poco probable” esperar bajas significativas.

En relación a los riesgos de la nueva institucionalidad y fijación de precios de combustibles, afirmó que uno de los más importantes radica en “la incomprensión ciudadana de la volatilidad internacional de los precios”. Y sobre la frecuencia en que deben ajustarse los precios, Lema dijo que “parece razonable” convencer a la ciudadanía de que las correcciones deberían ser frecuentes. “Quizás lo mejor es reflejar los precios internacionales lo más rápido posible”, afirmó. Hoy los precios se actualizan cada 30 días.

El subsidio al supergás “se hace inmanejable”

Por su parte, Stipanicic, dijo que los problemas que hoy existen “son complejos”, y “no se corrigen desde la tribuna”. “No es deporte nacional pegarle a Ancap”, afirmó.

El jerarca dijo que la empresa está orientada a la trasformación del negocio tradicional, a la construcción de alianzas y a la atracción de privados para avanzar en la descarbonización. “Estamos pensando en que el Estado tiene que atraer inversores privados para proyectos de exportación de hidrógeno a gran escala. (…) Son proyectos de miles de millones de dólares. No los puede hacer el Estado y por suerte no los puede hacer Ancap, pero alguien tiene que salir a venderlos. Ese es el rol que vamos a tener nosotros en estos años mirando a largo plazo”.

También repasó el funcionamiento del nuevo esquema de fijación de precios y algunos puntos que requieren ajustes. Entre otros, afirmó que el problema del portland es “gravísimo”, pero que pesa menos que el subsidio del supergás. “Son US$ 100 millones que vamos a pagar este año del bolsillo de Ancap sacado del bolsillo de los consumidores. Se está haciendo inmanejable. (…) Si el precio se queda quieto el que sufre es Ancap y eso hay que cambiarlo”, insistió. El Poder Ejecutivo está evaluando un rediseño del subsidio generalizado que hoy existe en el precio de venta de este energético.