¿Qué cambios puede tener el fideicomiso al boleto que hoy se financia con el gasoil?

Entre las recomendaciones hechas por el comité de expertos encargado de realizar una revisión integral del mercado de combustibles, hay tres que ponen la lupa sobre el fideicomiso del boleto. Este instrumento financiero tiene como única fuente de fondeo el consumo de gasoil mediante la aplicación de un sobreprecio por litro (hoy es de $ 3,48 y representa el 9,44% sobre el valor de venta al público del gasoil común, hoy en $ 40,40).

“Redistribución”

El informe elevado para estudio del Poder Ejecutivo entiende necesario analizar la “redistribución” del monto del instrumento en otros combustibles, de forma que no quede circunscripto al gasoil. “Se podría evaluar incluir sobreprecios en el consumo de naftas y fueloil”, dice el texto.

Hoy el sistema de recaudación está concentrado mayormente en maquinaria, transporte pesado y transporte público que funciona con este combustible y son utilizados por el sector productivo.

El transporte particular, prácticamente no se encuentra afectado debido a que la mayor parte de los vehículos particulares utilizan gasolina. Esto como consecuencia del acercamiento de precios que tuvieron estos combustibles y los impuestos más altos que pesan sobre la compra de los vehículos a gasoil para uso particular.

“Mecanismo más eficiente”

En segundo lugar se sugiere buscar un mecanismo “más eficiente” para subsidiar el transporte colectivo metropolitano. Se considera que el fideicomiso tal como está estructurado “no ha generado incentivos suficientes para la eficiencia de las empresas”.

Hoy se paga a las empresas de transporte público por los litros de gasoil consumidos siempre que no superen los topes de consumo que fija el Ministerio de Transporte (MTOP). Según el comité, “existe una eficiencia implícita fija” en el rendimiento en km por litro de gasoil y no se motiva a las empresas a incorporar tecnología, prácticas y operaciones que mejoren la eficiencia del consumo de combustible. Tampoco se considera el tamaño de las unidades o la cantidad de pasajeros transportados y que tienen que ver con el consumo de combustible, se explica.

Cambio en funcionamiento

Como tercera línea de trabajo se sugiere al Poder Ejecutivo la implementación de medidas en el funcionamiento del fideicomiso “que permitan eventualmente mantener las políticas públicas perseguidas”, pero a un menor costo y, por lo tanto, permitiendo reducir los sobreprecios en general.

Para los expertos es necesario revisar los incentivos del fideicomiso para incluir otras tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental (electricidad, hidrógeno por ejemplo).

También se sugiere que el reporte de información que realizan las empresas deje de lado mecanismos como declaraciones juradas, y se aprovechen tecnologías que permiten monitoreo en tiempo real de consumos reales, kilómetros recorridos y rutas transitadas.

“Eso permitiría viabilizar un pago por kilómetros recorridos y no por litros consumidos, impulsando una mayor eficiencia del sistema y la adquisición de tecnologías por parte de empresas transportistas”, explica el informe.

Además, se pone sobre la mesa evaluar la aprobación de una política pública que limite o restrinja la importación de vehículos diésel en el corto plazo. Esa política, se explica, debería ir acompañada con mayores incentivos para la electrificación del transporte público.

El informe del comité de expertos sobre el mercado de combustibles está a consideración del Poder Ejecutivo, que deberá elaborar una propuesta definitiva para presentar ante el Parlamento a fines de enero.

El fideicomiso en números

El fideicomiso fue creado en 2006 para subsidiar el precio del boleto de transporte colectivo de pasajeros en todo el país y así incentivar su uso. La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) recibe todos los meses los fondos de Ancap y el fideicomiso paga a las empresas de transporte (urbano, suburbano, corta, media distancia, larga distancia y departamentales) en función del consumo del gasoil declarado, y los valores por litro, tipo de servicio y los topes definidos de consumo por kilómetro recorrido establecidos por el MTOP que oficia de regulador.

En 2019 se recaudaron $ 3.200 millones (US$ 90 millones) y se asistió a 160 empresas En los primeros nueves meses de 2020 los ingresos medidos en pesos cayeron 4%. Ese descenso se debe principalmente a los efectos del covid-19 en las ventas de gasoil a lo largo del país.