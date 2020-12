“El mercado (de combustibles) hoy en día es opaco. La población no conoce cómo funciona. Y no es competitivo porque se fija el precio máximo y en función de eso se remunera a toda la cadena. Como todo el mundo tiene ya fijados sus márgenes y beneficios no hay mucho incentivo para la competencia y esa es una de las lógicas que proponemos cambiar”, afirmó el miércoles el presidente del comité de expertos Gonzalo Irrazabal.