El Tinder de Facebook ya está disponible en Uruguay y te contamos cómo funciona

Facebook lanzó en los últimos días su servicio de citas en línea para Uruguay y otros 18 países, en un intento de posicionarse frente a rivales como la aplicación para smartphones Tinder.

El sitio gratuito Facebook Dating se anunció el año pasado y permitirá a los usuarios vincular sus publicaciones de Facebook e Instagram a un perfil de citas separado.

Buscará facilitar las conexiones entre los más de 2.000 millones de usuarios que tiene la red social en todo el mundo.

"Facebook Dating te permite emparejarte con amigos de amigos y/o personas que no están en tu círculo de amigos", dijo en un blog Nathan Sharp, jefe del proyecto.

Cómo funciona

Según nota publicada en El Observador en abril de este año adelantando el servicio se detalla que la extensión está disponible solo en la aplicación móvil de Facebook. Para acceder a ella, hay que ir a “Menú” y buscar el ícono de un corazón, con la palabra “Parejas”.

Usar esta función es muy simple y está disponible solo para mayores de 18 años con dispositivos móviles iOS y Android. Primero, hay que crear un perfil paralelo para acceder a personas de otros géneros (mujer, mujer trans, hombre, hombres trans o no binario). Este trámite se realiza rápido: se cargan un par de fotos, una breve descripción y rango de edad deseado de los posibles candidatos, así como el límite de distancia. Todos los usuarios de Parejas leerán los nombres y edades reales ya que eso no se puede alterar. Pero para mantener cierta confidencialidad, del otro lado nadie podrá ver el perfil de Facebook ni las actividades.

Algo muy peculiar de Parejas comparado a otras apps como Tinder y Hppn es que para hablarle a alguien que le gusta al usuario no es necesario que la otra persona también indique lo mismo (lo que en el medio se conoce como “match”). Es decir, se le puede escribir al instante. No obstante, los chats solo contienen texto; por el momento, no se pueden ingresar links, fotos y videos.

Una de las características, "Secret Crush" (enamoramiento secreto), permite a las personas conectarse si ambas expresan su interés en secreto. "Facebook Dating no te emparejará con amigos, a menos que elijas usar Secret Crush y ambos agreguen al otro a su lista", explicó Sharp. Y agregó: "Encontrar una pareja es algo muy personal, por eso hicimos de Dating un sitio seguro, inclusivo y opcional".

Advertencias

- Es importante editar la información que las apps de citas recogen de las redes sociales. Datos básicos como el nombre o la foto que está puesta en Facebook pueden servir para que la gente encuentre información sobre nosotros en internet.

- No des tu número en la primera charla. La otra persona puede utilizar el número, por ejemplo, para obtener tu cuenta de Instagram si la tenés vinculada al teléfono.

- Es recomendable modificar la configuración del teléfono para que estas apps no rastreen la ubicación del dispositivo en todo momento.

- Si encontrás a alguien o ya no querés usar la app de citas, asegurate de eliminarla por completo de tu teléfono.