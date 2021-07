Diego Oppenheimer: el uruguayo que se fue a EEUU a los 18 años, trabajó en Microsoft y hoy tiene su empresa

A los 18 años Diego Oppenheimer decidió dejar su Montevideo natal para arribar a Pittsburgh en Estados Unidos y comenzar a forjar su futuro profesional. En ese entonces, por el año 2003, llegó a la universidad de Carnegie para iniciar sus estudios relacionados a sistemas informáticos. Los primeros meses no fueron nada fáciles. No solo por el hecho de estar lejos de su familia, sino porque Oppenheimer no conocía a nadie dentro de la nueva universidad.