El viaje a Catar pasa por Perú

El destino vuelve a coincidir con una de sus versiones anteriores. El viaje a un mundial de fútbol se decide otra vez en un partido fundamental contra Perú. Al destino, tal parece, le gusta que sea de esta forma, simétrico, charrúas contra incas, porque siempre las guerras tribales tienen altos ratings en el canal de los nacionalismos. En dos ocasiones anteriores fue también así. Contra ellos, persistentes, es a todo o nada en la recta final. En una, me duele muchísimo acordarme, domingo 23 de agosto de 1981, estuve presente en el estadio y salí de ahí con el corazón hecho puré. Cabizbajo camino a la larga fila para tomar el ómnibus de regreso a casa constaté que el desenlace del resto de la historia era irremediable, igual que en el cuento que sucede en la selva, obra maestra. “Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió fría, matemática e inexorable, la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia” (El hombre muerto, Horacio Quiroga). En el Parque de los Aliados, donde hasta los árboles grandes y pequeños estuvieron de luto, en una tarde que de no haber sido por el resultado hubiera dado para ser feliz a montones, adquirí la certeza “fría, matemática e inexorable”, de que la suerte estaba echada, de que no lograríamos ganar la revancha en Lima. La derrota en un desbordante Centenario debe haber sido el resultado más amargo que viví como espectador en una cancha de fútbol rodeado de una multitud tan triste como los árboles y las banderas.