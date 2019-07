Vázquez: Villar es "muy buena persona, valiosa, comprometida e inteligente"

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, elogió a Graciela Villar, la compañera de fórmula del candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y cuya candidatura fue aprobada por aclamación por el plenario de la coalición de izquierda que sesionó este jueves.

"Es una compañera muy valiosa, muy comprometida con el proyecto político, muy inteligente, muy buena persona", dijo el mandatario en entrevista con Todo Pasa (Oceano FM) al ser consultado sobre Villar y sobre la reunión que había tenido con ella este lunes, en la residencia de Suárez y Reyes, antes de su viajara a Santa Fe (Argentina) para participar de la cumbre del Mercosur.

"Nos conocemos desde hace más de 30 años, por lo menos. Cuando fui candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio la conocí en profundidad. (...) Hablamos de los avatares que tiene una campaña electoral, y le dije que se cuidara, como le digo a todos los candidatos, incluso cuando no son de mi partido", contó Vázquez.

El presidente también se había reunido con Martínez el lunes primero de julio, cuando el presidenciable del oficialismo se estaba entrevistando con los principales dirigentes de su fuerza política –se reunió con el expresidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, entre otros–, para escuchar recomendaciones –que luego no siguió– respecto a quién podía acompañarlo en la fórmula.

Y esas idas y vueltas, además del "manoseo" de nombres, fue lo que molestó a varios sectores del partido de gobierno, que tampoco entendieron por qué no había sido Carolina Cosse, la precandidata que lo había seguido en votos tras las elecciones internas del 30 de junio.

Vázquez, por ejemplo, le dijo al exintendente de Montevideo que consideraba que la compañera debía ser Cosse, y lo mismo le dijo Mujica días después, ya que la exministra de Industria también era apoyada por el Movimiento de Participación Popular.

"Cuando estuve reunido no estuvo planteado el tema con profundidad de quién lo iba a acompañar. Daniel estuvo analizando la trayectoria y el perfil que pretendía: él quería tener, primero que nada, una fórmula paritaria y, en esa delimitación de elección, él quería una compañera que tuviera una gran proyección de militancia social y política", dijo el presidente, quien de todos modos admitió que esperaba que eligiera a Cosse, por los votos obtenidos el domingo 30.

"Si uno mira los antecedentes (...) en el caso nuestro y en el caso de Mujica, acompañaron al presidente los que tuvieron más votos después de la interna que el que salió (candidato a) presidente. Me refiero a Astori en el caso de Mujica y en el caso de (Raúl) Sendic en el último período", sostuvo el primer mandatario, que aclaró que su primer período como presidente (2005/2010) fue una excepción debido a la alianza electoral del Frente Amplio y Encuentro Progresista, cuando se eligió a Rodolfo Nin Novoa como candidato a vicepresidente.

"Pensé que en esta instancia se iba a repetir la misma situación, pero con todo derecho Martínez" eligió a su compañera con otro criterio, agregó Vázquez, que también dedicó elogios para Cosse, y que ahora será candidata a senadora, tras una alianza con el Partido Comunista.

"Es una excelente compañera, muy trabajadora, tremendamente, responsable", aseguró, e insistió: "Pero reconozco, y siempre lo reconocí, porque lo defendí en el caso personal, que el candidato electo elige libremente a quien lo va a acompañar, y eso hizo Martínez, y lo hizo muy bien".

Empresario respetuoso

Vázquez también se refirió a la reunión que tuvo el martes durante la cumbre con el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, en un encuentro que sirvió para acordar la salida de la compañía del negocio del gas en Uruguay, y que las dos empresas que operaban en el territorio, Montevideo Gas y Conecta, pasaran a ser propiedad del Estado.

"Fue un encuentro muy amable, no diría fraternal, por supuesto, pero fue muy cordial, muy amable", dijo Vázquez, sobre un diálogo que fue clave para destrabar el enfrentamiento entre la firma y el sindicato que ya llevaba varios meses y que desencadenó, semanas atrás, un paro general del PIT-CNT.

"Me llevo el concepto que siempre he defendido, más afirmado ahora, que el camino para resolver los problemas es el diálogo, la negociación, el de buscar entendimientos, comprender la posición del otro y saber defender la posición que uno encara", dijo, y agregó que en Castello encontró a "un empresario muy respetuoso" y que le dijo lo siguiente: "Yo quiero mucho a Uruguay y quiero buscar que podamos tener una salida tranquila, acordada y que no perjudique a nadie".

Ahora, reiteró Vázquez, el Estado deberá buscar nuevos inversores que se hagan cargo del negocio.

Venezuela, OEA y Almagro

Cuando Vázquez concedió la entrevista a Todo Pasa, el Mercosur todavía no había emitido la declaración conjunta sobre el conflicto venezolano, que en un principio iba a tener duros términos contra el gobernante Nicolás Maduro y su régimen que sería catalogado como dictatorial, pero contra la cual Uruguay se opuso y logró que el mensaje final fuera más suave.

El bloque regional terminó pidiendo "elecciones presidenciales libres, justas y transparentes” porque, según supo El Observador, primó la intención de que el Mercosur se mostrar unido y no emitiendo una declaración que Uruguay no firmaría.

"Hemos tenido diferencias con los gobiernos vecinos, pero hemos tenido permanentemente un excelente diálogo", dijo el presidente, que además defendió la decisión del vicecanmciller Ariel Bergamino, quien el 27 de junio se levantó durante una sesión de la Organización de los Estados Americanos en la que se estaba discutiendo si se convalidaba las credenciales de los enviados de Juan Guaidó como representantes del gobierno venezolano.

"Por ahora no hemos tenido ningún reproche", dijo Vázquez, y añadió lo que hizo el ministro fue protestar contra lo que el gobierno uruguayo entendía como "muy peligroso". "La Oea no tiene en sus atribuciones reconocer un gobierno, y hacia el futuro puede pasar que con una integración x de la OEA dentro de 40 años se comiencen a reconocer gobiernos que nos son legítimos. Institucionalmente no estuvimos de acuerdo con el procedimiento, no con el tema de Venezuela", sostuvo.

Luego, se refirió a su vínculo con el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien terminó por romper relaciones con el Frente Amplio –la fuerza política a la que perteneció durante el gobierno de Mujica (2010/2015), durante el cual además fue canciller de Uruguay– en diciembre del año pasado.

Por entonces había escrito una carta muy dura contra sus excompañeros por haber sido juzgado por el Tribunal de Conducta Política del oficialismo sin que hubiera tenido oportunidad de defenderse. Ese órgano había tomado cartas en el asunto luego de que Almagro diera a entender en un discurso que no debía descartarse la intervención militar en Venezuela.

Vázquez sostuvo este jueves que "siempre" tuvo una relación distante con Almagro, incluso durante los años en que aquel fue ministro de Relaciones Exteriores.

"Me reuní solo en una oportunidad con él. (...) Nunca estuve muy de acuerdo con las actitudes de Almagro, y no es que lo digo ahora por lo que hemos vivido. No he estado de acuerdo con algunos planteos que hubo en aquel momento, sobre todo con los temas vinculados a la demanda internacional que Philip Morris había hecho contra Uruguay por el tema del tabaco", declaró.