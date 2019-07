Andrade y Cosse presentaron "una alianza" para "desfragmentar" al FA

El contraste respecto a una semana antes era grande en el hall principal de la Huella de Seregni. El martes 9, la exprecandidata Carolina Cosse se presentó allí para anunciar que encabezaría la Lista Amplia al Senado y hacer un llamado a los frenteamplistas a "levantar la mirada". En esa instancia, estuvo acompañada de su círculo más cercano de dirigentes, en especial por los integrantes de su agrupación de independientes –como el ministro de Industria Guillermo Moncecchi o la exsenadora suplente Carmen Beramendi–, más algunos referentes de los sectores que impulsaron su precandidatura.

Siete días después, la sede del Frente Amplio amaneció colmada de banderas, dirigentes sindicales, militantes políticos, jerarcas de gobierno y frentistas de a pie. Todos venían a acompañar el anuncio de un "acuerdo común" entre Cosse y el también exprecandidato Óscar Andrade. La segunda y el tercero de la interna frenteamplista (que obtuvieron el 25% y el 23% de los votos, respectivamente) oficializaron un "acuerdo estratégico" para acumular fuerzas hacia la elección de octubre.

El Observador había adelantado este lunes que el PCU le había ofrecido a Cosse ocupar el segundo lugar de la 1001 y conformar además un sublema común con otros sectores, incluyendo a su sector La Lista Amplia (42020). Durante la presentación este martes, tanto Andrade como Cosse insistieron en que el acuerdo no se limita a lo electoral sino que "es una invitación a participar" y a "dar señales de unidad".

"No es un acuerdo cerrado. Quería dejarlo clarísimo", dijo Cosse consultada al respecto. La exministra de Industria afirmó que el encuentro no supone "un espacio entre iguales" porque "una alianza tiene sentido si es entre distintos y si es abierta". "Óscar y yo no somos iguales. Por eso tiene sentido la alianza. Es una alianza entre distintos para profundizar el diálogo que tiene que haber entre todos los sectores de la sociedad, diálogo que venimos llevando adelante, cada uno con sus especificidades", señaló.

Cosse agregó que la propuesta implica "no perder ni un minuto" y "salir ya a recorrer todos los rincones para que gane el FA en octubre". "Cada uno le hablará a distintos sectores de la sociedad, o a los mismos, pero ambos –creo– tenemos claro que precisamos a todos que desde su rol puedan aportar lo mejor: trabajadores, académicos, intelectuales, estudiantes", expresó.

La exprecandidata explicó que luego de su conferencia del martes, mantuvo "una charla" con integrantes de la 1001 y que de allí nació la posibilidad de juntar fuerzas. Cosse dijo que informó a la vicepresidenta Lucía Topolansky de esa posibilidad, quien "estuvo de acuerdo", y señaló que se puso "a la orden para la articulación con quien fuera necesario".

Consultada por El Observador, dijo que le "encantaría" que el MPP formara parte del mismo espacio.

Andrade, por su parte, dijo que la unión de fuerzas con Cosse está marcada por el acento en el "trabajo" y la "esperanza". Respecto al primero, advirtió que "el eje diferencial de los dos proyectos de país es una concepción del trabajo u otra concepción del trabajo". En cuanto a la "esperanza", dijo que es necesario "dar señales" contrarias a la fragmentación. "Es muy difícil defender un proyecto político, por más que sea el mejor y represente a las amplias mayorías, si vamos a esa defensa fragmentados en 60 o 70 espacios distintos y pequeños. Es un llamado a los militantes sociales, del mundo cooperativo, del feminismo, a pensar formas de unidad", manifestó el sindicalista.

Por su parte, explicó que la intención es "convocar a desfragmentar", fundando "un Senado común que va a tener muchas listas que lleven ese senado común". Andrade acotó que "hasta ahora ese senado común tiene solo dos nombres".

"Para mí va a ser un orgullo integrar la Lista Amplia, como va a ser un orgullo integrar la lista de independientes que nos acompañó en la interna (lista 1808), y otras listas departamentales que han decidido acompañar la ingeniería de ese senado común. Lo que tenemos de ese senado común son solo dos nombres", agregó.

En ese sentido, dijo que la unidad "no implica unanimidad" pero sí hacer "un llamamiento en un año decisivo en el que, más que nunca, el FA tiene que estar a la altura de las circunstancias".